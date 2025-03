Libertas, esodo amaranto. A Piacenza oltre 300 tifosi

Fantoni e compagni avranno bisogno di tutto il supporto dei tifosi amaranto che al momento hanno aderito alla trasferta piacentina in oltre 300. Biglietti ancora disponibili in Tribuna Bovo, per chi vorrà organizzarsi con mezzi propri, al costo di 10 euro

Il popolo Libertas ruggisce. E dopo la scossa di domenica scorsa quando i ragazzi con la canotta amaranto guidati dal nuovo coach Di Carlo hanno fatto ballare la rumba ad Avellino c’è un altro scontro salvezza fondamentale da non poter fallire. Sabato 8 marzo, nel giorno dedicato alle donne, si va a Piacenza, ultima della classe. Palla a due in programma per le 18. Ma occhio, nessuno sottovaluti il match. Cinque vittorie, alla fine, Piacenza le ha messe in saccoccia. E in fase di rush finale per un posto al sole i coltelli fra i denti si sprecano. Proprio per questo Fantoni e compagni avranno bisogno di tutto il supporto dei tifosi amaranto che al momento hanno aderito alla trasferta piacentina in oltre 300. Un vero e proprio esodo con un tutto esaurito per quanto riguarda la trasferta organizzata da Sbandati e Associazione Tifosi Libertas a bordo di pullman e pullmini. “Niente vieta però – spiegano i tifosi – che chiunque volesse venire può farlo di sua iniziativa con mezzi propri lo potrà fare acquistando i biglietti al costo di 10 euro in Tribuna Bovo. Se invece qualcuno volesse provare a cercare un posto su uno dei pullman last minute provi a contattare su Instagram la pagina dell’Associazione Tifosi Libertas. Se qualcuno dovesse abdicare all’ultimo…”.

I biglietti messi a disposizione per la tifoseria amaranto infatti sono 450 e ne rimangono quindi più di 100 ancora da poter acquistare per andare a sostenere la doppia L… girando lo Stivale.

