Libertas, non mollare. Si torna a Vigevano per gara 4

La felicità è a distanza di 298 km tra risaie e campi verdi. Starà alla doppia L allungare la mano e prenderla prima di rituffarsi nel blu del mare di Livorno e dare così il via alla stagione più bella: l'estate amaranto. Appuntamento alle 18 al PalaElachem di Vigevano

di Giacomo Niccolini

Ancora una volta. Per evitare gara 5 e per evitare l’esodo di mercoledì sera sul campo neutro che probabilmente potrebbe essere la lontanissima Chiusi. Ma, al momento, la Libertas non ci vuole neanche pensare. E vuole dare la zampata ai ducali proprio a casa loro. Quella zampata sfiorata in gara 3 e rimandata a causa di episodi girati male e di scelte arbitrali davvero discutibili (vedasi lo sfonda inventato e da cinema di Filloy su Peroni e il cazzotto in pancia di Strautmanis a Italiano). La Libertas vuole provare a vincere anche per tutte quelle famiglie che venerdì sera erano su quei gradoni del PalaElachem e che a mezzanotte hanno dovuto subire un tentato agguato di una frangia degli ultras di Vigevano che dalla boscaglia ha cercato di raggiungere il cordone di auto e pullman dei tifosi amaranto e che solo grazie al servizio d’ordine ingente messo in campo sono riusciti a trovare la strada di casa senza scontri o problemi di alcun tipo.

La Libertas vuole provare a vincere per non buttare via tutto: partendo da quel 12 giugno di un anno fa a Roseto. Quando sfidò l’inferno del PalaMaggetti e uscì a riveder le stelle. Perché la serie A2 è un patrimonio della città a cui non è possibile rinunciare a cuor leggero. Lo sanno bene Fantoni e compagni che hanno lottato come leoni per tre gare consecutive. Adesso c’è l’ultimo chilometro da percorrere. Quello in salita, quello sui pedali prima di alzare le braccia sul traguardo. La felicità è a distanza di 298 km tra risaie e campi verdi. Starà alla doppia L allungare la mano e prenderla prima di rituffarsi nel blu del mare di Livorno e dare così il via alla stagione più bella: l’estate amaranto.

Appuntamento alle 18 al PalaElachem di Vigevano. Gara 4 è pronta a regalare ancora una volta 40 minuti di emozioni forti.

