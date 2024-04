Libertas-Pielle 38-17 (20′)

di Giacomo Niccolini

Sarà la bella dei derby. Una vittoria per la Pielle in Supercoppa a settembre, una vittoria all’andata a gennaio per la Libertas e adesso una bellissima passerella di sport e pallacanestro quando le carte della regular season sono già date sul panno verde: i biancoblu matematicamente primi, gli amaranto comodi al secondo posto in questa ultima giornata di campionato prima dei playoff che prenderanno il via tra due settimane. Quindi oggi c’è solo lo show, la gloria, lo sfottò, i colori e una Livorno che vive di basket. Questa è la certezza. Un mattoncino importante per un eventuale salto ai piani alti dove, la speranza, è di vedersi giocare un altro derby nella stagione 2024/25.

Quando manca un’ora e pochi minuti il Modigliani Forum inizia già a riempirsi.

Primo quarto che si apre con la tripla di Williams che infiamma la curva Libertas. Prosegue il bombardamento LL dalla lunga con Fratto e due siluri di Ricci che portano gli amaranto sul 14-4 dopo 4 minuti di gioco. Cardani chiama time out.

Ricci is on fire: ancora un canestro dal limite dei tre punti. E poi ancora Fantoni. La Pielle è all’angolo: 18-4. Diouf da sotto mette il 18 a 6 ma è ancora la Libertas con Tozzi che allunga: 21-6. La Libertas sembra indomabile. Tozzi segna il 27 a 8. L a Pielle è come addormentata. Si chiude il primo quarto con il punteggio di 27 a 8.

Secondo quarto che parte con il canestro di Buca su assist di Bargnesi. Pielle irriconoscibile.

Caffè Toscano in bonus dopo 3 minuti della ripresa e solo otto punti segnati in tredici minuti di gioco. Si viaggia al ritmo di un solo canestro in questo secondo quarto. Ricci rompe il digiuno per il 31 a 8 a 5’49 dall’intervallo lungo. Entrambe le squadre in bonus.

Ferraro torna a far segnare la Pielle al 5′: 31-10. Poi Tozzi dall’altra parte riallunga il divario: 33-10.

In generale una brutta pallacanestro in questo secondo quarto con molti errori e pochi canestri segnati. Ferraro risveglia la Sud con un canestro da 3 punti che portano il punteggio sul 36-17. Sulla bomba di Bargnesi c’è il fallo in attaco di Buca. Canestro annullato. Sei secondi per andare al tiro per la Pielle.

