Bi.Emme Service Libertas-Juvi Cremona 90-77. Seconda vittoria consecutiva per gli amaranto

FOTO NOVI/QUILIVORNO.IT

Gli amaranto di coach Diana mettono a segno la seconda vittoria consecutiva. Dopo il blitz esterno a Roseto Fantoni e compagni tornano a vincere davanti al pubblico amico del Modigliani Forum contro una Ferraroni Juvi Cremona mai doma che vende cara la pelle fino all'ultimo quarto

Avvio equilibrato al Modigliani Forum, con Possamai che rompe il ghiaccio dalla lunetta e Woodson che risponde ai primi canestri ospiti. Cremona trova ritmo dalla media con Garrett e prova il primo strappo grazie all’intensità di Allinei, bravo a recuperare palla e a firmare il +5, che costringe Diana al timeout. La Libertas reagisce con le giocate interne di Tiby – perfetto dalla lunetta – e con una schiacciata di Possamai su assist proprio dell’americano. Cremona però continua a colpire da tre punti con Panni e a trovare soluzioni efficaci in penetrazione con Zugno, mantenendo il vantaggio nonostante un paio di infrazioni di 24” ben costruite dalla difesa amaranto. Nel finale, Woodson fa 2/2 ai liberi ma la Juvi chiude forte: McConico infila il canestro sulla sirena che vale il 15-19 al primo riposo, con gli ospiti avanti di quattro lunghezze.

alignright” src=”https://www.quilivorno.it/wp-content/uploads/2025/11/WhatsApp-Image-2025-11-26-at-22.13.43-3-600×400.jpeg” alt=”” width=”300″ height=”200″ />Secondo quarto: partita nervosa, Cremona resta davanti (40-44) – Il secondo periodo si apre con qualche errore di troppo su entrambi i lati, ma è Cremona a colpire per prima in contropiede con Bartoli dopo una palla persa di Woodson. La Libertas risponde con la tripla di Piccoli – la prima di serata per gli amaranto – e con l’energia di Tozzi, che spinge il Modigliani Forum con cinque punti ravvicinati fino al -1.

La gara si innervosisce, la terna fatica a gestire i contatti e fioccano falli in attacco da una parte e dall’altra. Tiby continua a incidere quasi esclusivamente a cronometro fermo, perfetto nei diversi viaggi in lunetta, mentre Cremona replica dall’arco con Panni e con l’esperienza di Allinei, bravo a punire in transizione.

Zugno firma un paio di canestri pesanti che rimettono la Juvi avanti dopo il momentaneo sorpasso amaranto, obbligando Diana al timeout. Nel finale, Valentini prova ad alzare i giri con due penetrazioni riuscite, ma Cremona conserva l’inerzia e allunga con i liberi di Garrett (3/3) dopo un fallo a tiro già completato.

A due secondi dalla sirena Tiby converte ancora dalla lunetta, unico punto fisso dell’attacco livornese nel periodo, ma la tripla sul secondo ferro di Panni chiude il parziale. Si va all’intervallo lungo sul 40-44, con la Juvi ancora avanti di quattro.

Terzo quarto – Rientro in campo con la Juvi avanti, ma la Libertas mostra subito un’energia diversa. Woodson recupera un pallone che accende il contropiede, Piccoli in lunetta muove il punteggio e Tiby segna il suo primo canestro su azione dai cinque metri, preludio alla rimonta.

Cremona risponde con Bartoli e Barbante, ma è la Libertas a prendere l’inerzia: Possamai schiaccia ancora su assist di Valentini, Piccoli spara due triple consecutive che incendiano il Modigliani Forum e permettono agli amaranto di mettere la testa avanti. Sul +2 Livorno arriva anche il tecnico a Bechi, che aumenta ulteriormente la tensione del match.

Il momento chiave arriva al 26’: Bartoli colpisce con una gomitata volontaria Piccoli, gli arbitri fischiano l’intenzionale e Valentini è glaciale dalla lunetta per il +3. Subito dopo Woodson penetra con decisione per il nuovo massimo vantaggio e, sulla giocata successiva, trova anche una tripla pesantissima che vale il +8 (60-52), primo vero strappo della gara. Bechi ferma tutto.

Tiby completa l’opera dall’arco per il +9, poi la difesa amaranto diventa un muro: Filoni stoppa, Cremona perde un paio di palloni sanguinosi e la squadra di Diana vola sulle ali dell’entusiasmo. Gli ospiti trovano solo un canestro di Bortolin nel finale, mentre Livorno gestisce ritmo e inerzia fino alla sirena.

Si entra negli ultimi dieci minuti con la Libertas davanti 66-57, trascinata dal pubblico del Modigliani Forum e da un terzo quarto di grande intensità.

Quarto quarto: la Libertas controlla, allunga e chiude in trionfo (90-77) – L’ultimo quarto si apre con Woodson che trova subito ritmo dalla media, ma Cremona prova a restare in scia con Garrett e un paio di giocate interne di Bortolin. La Libertas però risponde colpo su colpo: Tozzi segna direttamente da rimessa, Filoni stoppa tutto ciò che passa in area e la tripla di Woodson rimette nove punti di margine tra le due squadre.

La Juvi tenta l’ultimo assalto affidandosi ancora a Garrett e Allinei, che riporta gli ospiti fino al -6 costringendo Diana al timeout. Al rientro, però, Filloy spara una tripla pesantissima che ricaccia indietro gli avversari e riaccende il Modigliani Forum.

Da quel momento la Libertas non si volta più indietro: Tiby torna letale dalla lunetta, Tozzi firma il massimo vantaggio con una giocata di classe e la difesa amaranto mette insieme un break fatto di palloni recuperati, infrazioni forzate e schiacciate in contropiede. Filoni prima inchioda il +11, poi corregge un altro errore da tre, mentre Cremona – pur combattiva – trova solo qualche canestro sporadico.

Negli ultimi sessanta secondi c’è tempo per il tap-in di Tozzi su assist di Piccoli e per il Forum che si alza in piedi a celebrare. L’ultima tripla di McConico balla sul ferro e sancisce la festa.

Finisce 90-77: un quarto periodo di maturità, intensità e gestione, che regala alla Libertas un’altra vittoria davanti al suo pubblico.

