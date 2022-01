Libertas, tutta la squadra in isolamento per Covid. Derby a rischio

La società ha tempestivamente notificato a Fip e Lnp i provvedimenti ricevuti dall'Asl ed è in attesa delle relative disposizioni

La Libertas Livorno 1947 comunica che a seguito dei casi di positività accertati nel gruppo squadra, l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest – Dipartimento della Prevenzione – Unità Funzionale U.F. IPN di Livorno – ha disposto la misura dell’isolamento domiciliare per il team.

La quarantena prescritta per ogni singolo tesserato varia da un minimo di cinque a un massimo di quattordici giorni nel rispetto della normativa vigente.

La società ha tempestivamente notificato a Fip e Lnp i provvedimenti ricevuti ed è in attesa delle relative disposizioni.