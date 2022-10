Amaranto in trasferta con il Ghiviborgo. Collacchioni: “Vogliamo alzare l’asticella”

il mister dell'Us Livorno Lorenzo Collacchioni in panchina all'Armando Picchi durante l'ultimo match vinto dagli amaranto per 2 a 0 contro il Seravezza Pozzi (FOTO NOVI per QuiLivorno.it)

Oltre a Torromino e Giuliani out anche Pecchia. Recuperato Rossi, a rischio invece Luci e Rodriguez. Probabile di nuovo il 3-4-2-1, verso la conferma Fancelli, Cretella e Neri

di Lorenzo Evola

Dopo la vittoria all’esordio all’Armando Picchi, è di nuovo tempo di campionato per l‘Us Livorno. Ad attendere gli uomini di mister Collacchioni, nella quinta giornata di Serie D, il Ghiviborgo, compagine lucchese – guidata in panchina dall’ex bomber di provincia Massimo Maccarone – ancora imbattuta in questo primo scorcio di stagione (una vittoria e tre pareggi). Un altro esame importante per gli amaranto, chiamati al confronto con una squadra esperta per la categoria (ottava partecipazione consecutiva in D), che può contare, tra l’altro, sul navigato Manuel Pera, attaccante da quasi trecento gol in carriera (tra C e D) e attuale capocannoniere del campionato con cinque reti.

In casa labronica, tiene ancora banco la questione infortuni. Oltre ai lungodegenti Giuliani e Torromino, sarà out anche Pecchia (problemi alla caviglia) mentre sono a rischio forfait, Luci, in seguito alla distorsione rimediata contro il Seravezza – anche se non è esclusa almeno la convocazione – e Rodriguez a causa di una contrattura subita in settimana, ma nel suo caso ci sono maggiori possibilità di recupero. Ristabilito, invece, Rossi, il quale ha smaltito i problemi fisici che lo hanno costretto ai box nelle ultime settimane. Davanti a Fogli, dunque, Collacchioni potrebbe riconfermare il 3-4-2-1 visto nelle ultime due uscite, con i confermati Fancelli, Russo e Karkalis in difesa e il duo Lucarelli- Bruno sulle fasce. In mediana pronto Apolloni a sostituire capitan Luci al fianco di Cretella (anche lui non al meglio ma stringerà i denti). Sulla trequarti l’unico sicuro del posto è Neri, con Belli e Lo Faso a giocarsi l’altra maglia da titolare. In attacco, se Rodriguez non ce la dovesse fare, c’è Vantaggiato in pole dal 1’, ma non è escluso il tandem composto dai due con Neri a supporto.

“Il Ghiviborgo è una squadra che seguo da anni, rappresenta ormai una realtà in questa categoria – esordisce il mister Lorenzo Collacchioni nella consueta conferenza di presentazione del match tenutasi al Magnozzi – Quest’anno son partiti bene, hanno puntato su un allenatore giovane, anche se conosciuto, e rimangono ancora imbattuti dopo quattro giornate. Troveremo quindi una squadra in fiducia, con dei valori, che gioca senza pressioni e in un campo sintetico che valorizza i suoi singoli. Noi siamo, comunque, pronti e determinati a far bene, vogliamo alzare ancora di più l’asticella sotto il profilo della consapevolezza dei nostri mezzi. Non potrò ancora contare su tutto l’organico a disposizione perché abbiamo delle defezioni che a breve dovrebbero essere risolte, ma ho fiducia nei miei ragazzi. Gli infortuni non mi preoccupano più di tanto perché non siamo, eccezion fatta per Torromino, di fronte a traumi o a lesioni di vario tipo, sono delle noie muscolari che possono capitare durante la stagione e che verranno sicuramente superate”

Sui singoli invece: “Purtroppo rimangono ko Giuliani e Torromino, che dovrei recuperare presto, e abbiamo deciso di lasciare a riposo anche Pecchia visto che ha una caviglia ancora un po’ malconcia. Rossi è recuperato anche se non si è allenato per venti giorni con la squadra, mentre su Luci e Rodriguez valuteremo in queste ore. Vantaggiato dal 1’? Non lo escludo, così come non escludo che giochi al fianco di Rodriguez, visto che hanno caratteristiche diverse e possono tranquillamente coesistere. Come ha vissuto la settimana Lucarelli dopo il gol? L’ho visto carico e concentrato, il gol ha portato certamente entusiasmo a tutti ma ogni partita è una storia a sé, domani ci aspetta un’altra battaglia”.

Probabile formazione (3-4-2-1): Fogli; Fancelli, Russo, Karkalis; Bruno, Cretella, Apolloni, Lucarelli; Neri, Belli; Vantaggiato.

