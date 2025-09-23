Cerca nel quotidiano:

Bra – Us Livorno 1915 0-1. Amaranto avanti all’intervallo!

Martedì 23 Settembre 2025 — 20:46

La sesta giornata del girone B propone a Dionisi e compagni la delicata trasferta contro i giallorossi di Nistico. Formisano lancia dal 1' Ghezzi, Antoni e Dionisi, panchina per Di Carmine

di Lorenzo Evola

Amaranto chiamati ad uscire dalla crisi dopo i quattro ko consecutivi. Al Sivori di Sestri Levante contro i piemontesi sarà un vero e proprio dentro o fuori per Formisano, criticato in seguito alle ultime disastrose uscite. Capitolo formazione, spazio dal 1′ per Ghezzi, Biondi e Dionisi, panchina per Di Carmine e Welbeck.

Le formazioni ufficiali:

Bra (3-4-3): Franzini; Chiesa, De Santis, Sganzerla; Cucciniello, La Marca, Brambilla, Pautassi; Minaj, Sinani, Baldini. All. Nistico
Us Livorno (3-4-2-1): Ciobanu; Ghezzi, Noce, Gentile; Mawete, Odjer, Hamlili, Biondi; Marchesi, Cioffi; Dionisi. All. Formisano

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Termina il primo tempo al Sivori. Amaranto avanti grazie al timbro di Dionisi su rigore

48'

 Rappresentazione dell'azione

Ammonito Odjer per un fallo a metà campo

46'

Dionisi a terra, gioco fermo

45'

Saranno quattro i minuti di recupero

43'

Errore di Odjer, Mawete costretto al fallo per fermare una ripartenza

41'

Tocco impreciso di Cioffi per Gentile, sfuma il tentativo amaranto sulla sinistra

40'

Tanti errori tecnici da una parte e dall’altra, match non brillante dal punto di vista tecnico

39'

La Marca si accentra e calcia, tiro deviato in corner

37'

Conclusione sbilenca di Odjer dalla distanza, nessun patema per Franzini

34'

Prova a farsi vedere il Bra, contengono in qualche modo gli amaranto

30'

Atterrato Mawete da La Marca, non scatta l’ammonizione per il giocatore piemontese

28'

Fallo di Noce, punizione da posizione interessante per i giallorossi

27'

Gioco spezzettato in questo avvio, il direttore di gara riprende Nistico che protesta eccessivamente

25'

Terzo check del FVS. Gli amaranto reclamano un penalty per un tocco di mano

23'

Marchesi per Cioffi che tenta il cross, sfera intercettata dalla retroguardia di casa che concede il corner

20'

 Rappresentazione dell'azione

GOOOL DEL LIVONROOO! HA SEGNATO DIONISI! Esecuzione impeccabile del centravanti amaranto, labronici in vantaggio

19'

RIGORE PER GLI AMARANTO!

18'

Altro check del FVS per un papabile rigore per il Livorno

15'

Rappresentazione dell'azione

Cioffi semina il panico sulla sinistra e tocca per Marchesi che spara fuori da limite dell’area. Male qui il numero 95 di Formisano

13'

 Rappresentazione dell'azione

Destro da fuori di Hamlili, palla che sfiora il palo di Franzini. Buona chance per gli amaranto

10'

Steso Odjer, punizione per gli amaranto

8'

Check in corso del FVS per un possibile rigore per il Bra

6'

Rappresentazione dell'azione

Break di Cioffi sulla sinistra, tiro cross deviato in corner

Comincia il match al Sivori!
