Bra – Us Livorno 1915 0-1. Amaranto avanti all’intervallo!
La sesta giornata del girone B propone a Dionisi e compagni la delicata trasferta contro i giallorossi di Nistico. Formisano lancia dal 1' Ghezzi, Antoni e Dionisi, panchina per Di Carmine
Amaranto chiamati ad uscire dalla crisi dopo i quattro ko consecutivi. Al Sivori di Sestri Levante contro i piemontesi sarà un vero e proprio dentro o fuori per Formisano, criticato in seguito alle ultime disastrose uscite. Capitolo formazione, spazio dal 1′ per Ghezzi, Biondi e Dionisi, panchina per Di Carmine e Welbeck.
Le formazioni ufficiali:
Bra (3-4-3): Franzini; Chiesa, De Santis, Sganzerla; Cucciniello, La Marca, Brambilla, Pautassi; Minaj, Sinani, Baldini. All. Nistico
Us Livorno (3-4-2-1): Ciobanu; Ghezzi, Noce, Gentile; Mawete, Odjer, Hamlili, Biondi; Marchesi, Cioffi; Dionisi. All. Formisano
Qui sotto la cronaca LIVE del match!
|
Termina il primo tempo al Sivori. Amaranto avanti grazie al timbro di Dionisi su rigore
|
48'
|
Ammonito Odjer per un fallo a metà campo
|
46'
|
Dionisi a terra, gioco fermo
|
45'
|
Saranno quattro i minuti di recupero
|
43'
|
Errore di Odjer, Mawete costretto al fallo per fermare una ripartenza
|
41'
|
Tocco impreciso di Cioffi per Gentile, sfuma il tentativo amaranto sulla sinistra
|
40'
|
Tanti errori tecnici da una parte e dall’altra, match non brillante dal punto di vista tecnico
|
39'
|
La Marca si accentra e calcia, tiro deviato in corner
|
37'
|
Conclusione sbilenca di Odjer dalla distanza, nessun patema per Franzini
|
34'
|
Prova a farsi vedere il Bra, contengono in qualche modo gli amaranto
|
30'
|
Atterrato Mawete da La Marca, non scatta l’ammonizione per il giocatore piemontese
|
28'
|
Fallo di Noce, punizione da posizione interessante per i giallorossi
|
27'
|
Gioco spezzettato in questo avvio, il direttore di gara riprende Nistico che protesta eccessivamente
|
25'
|
Terzo check del FVS. Gli amaranto reclamano un penalty per un tocco di mano
|
23'
|
Marchesi per Cioffi che tenta il cross, sfera intercettata dalla retroguardia di casa che concede il corner
|
20'
|
GOOOL DEL LIVONROOO! HA SEGNATO DIONISI! Esecuzione impeccabile del centravanti amaranto, labronici in vantaggio
|
19'
|
RIGORE PER GLI AMARANTO!
|
18'
|
Altro check del FVS per un papabile rigore per il Livorno
|
15'
|
Cioffi semina il panico sulla sinistra e tocca per Marchesi che spara fuori da limite dell’area. Male qui il numero 95 di Formisano
|
13'
|
Destro da fuori di Hamlili, palla che sfiora il palo di Franzini. Buona chance per gli amaranto
|
10'
|
Steso Odjer, punizione per gli amaranto
|
8'
|
Check in corso del FVS per un possibile rigore per il Bra
|
6'
|
Break di Cioffi sulla sinistra, tiro cross deviato in corner
|
Comincia il match al Sivori!
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 85mila utenti giornalieri: 75.000 su Fb, 12.400 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.