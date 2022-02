Verso Cenaia-Us Livorno, risolto il rebus stadio

Amaranto che puntano alla seconda vittoria consecutiva riproponendo il 4-2-3-1. Tornano titolari Torromino e Gargiulo, chance per Palmiero. Out Ferretti

di Filippo Ciapini

Mediagallery Mazzoni; Palmiero, Giampà, Russo, Franzoni; Gargiulo, Luci; Petronelli, Bellazzini, Torromino; Vantaggiato. All. Buglio

Tutto pronto per la sfida tra Atletico Cenaia e US Livorno 1915. La gara, in programma per domenica 27 febbraio alle 14.30, doveva inizialmente giocarsi al Comunale di Montelupo Fiorentino, ma a causa di impegni di carattere nazionale la questura ha deciso per lo spostamento di sede. È così che il match verrà giocato al Masini di Santa Croce sull’Arno. Nonostante questo continua l’allenamento della squadra di Buglio in vista della difficile gara: “Mi piace la risposta che la squadra mi sta dando – ha detto l’allenatore – Tutti stanno lottando per un posto da titolare, c’è sempre grandissima intensità”. Costruzione di azioni offensive e concretezza, la vittoria contro l’Armando Picchi ha visto un Livorno quadrato, unito, compatto che ha saputo gestire il vantaggio senza rischiare. Vincere uno a zero però comporta numerosi rischi, come quello di subire il pareggio per un episodio: “Ho rivisto la partita e abbiamo creato quattro azioni nitide da gol, ma ci sono anche gli avversari – ha continuato Buglio – Dobbiamo migliorare in tutti reparti, non bisogna mollare la presa”. In settimana la rosa è tornata a completa disposizione del mister eccetto Ferretti che nella rifinitura ha accusato un piccolo fastidio al piede.

Ecco quindi che gli amaranto scenderanno in campo con il consueto 4-3-1-2 con Mazzoni in porta, seguito da Franzon, Giampà, Russo e il rientrante Palmiero. A centrocampo Luci e Gargiulo supporteranno la trequarti composta da Petronelli, Bellazzini e Torromino. In attacco ci sarà Vantaggiato: “Sono molto contento del lavoro che stiamo facendo – ha concluso Francesco Buglio – Ho visto il Cenaia mercoledì e sono un’ottima squadra, molto organizzata. Bisognerà stare attenti in ogni situazione”.

LA PROBABILE FORMAZIONE

