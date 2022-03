Livorno-Perignano 0-1, Sciapi porta in vantaggio gli ospiti. DIRETTA

Incredibile, SCIAPI PORTA IN VANTAGGIO IL PERIGNANO. Contropiede degli ospiti, Sciapi calcia in rete un tiro decisamente lento che però viene deviato e spiazza Mazzoni

TORROMINO SFIORA LA RETE! Contropiede amaranto in tre contro uno Durante di tacco serve (male) il 7 amaranto che prova come può a colpire il pallone e calciare. Aliotta spazza sulla linea

Miracolo di Iacoponi su Durante. Ancora il 19 protagonista! Approfitta dell’ennesima palla sporca in area per calciare a botta sicura, Iacoponi para d’istinto

12'