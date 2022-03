Livorno-Perignano oggi alle 14.30, Buglio: “Dobbiamo far capire agli altri chi siamo”

Cambio di modulo per l'allenatore amaranto che giocherà con il 4-3-3. Spazio dal primo minuto per Torromino e Ghinassi. Vantaggiato inamovibile

di Filippo Ciapini

Manca pochissimo alla sfida tra US Livorno e Fratres Perignano. La gara del Picchi, in programma sabato alle 14.30, vede due squadre che giocheranno con l’obbligo della vittoria. Da una parte gli amaranto che vogliono aumentare a +8 il distacco sulle inseguitrici, dall’altra, gli ospiti, che desiderano replicare il risultato dell’andata e invertire il trend negativo delle ultime settimane. Il pareggio contro il Cenaia, raggiunto all’ultimo secondo da una magia di Vantaggiato, ha dato molti spunti positivi al mister amaranto: “Sono tranquillo perché in settimana ho visto grande intensità, anche questa settimana hanno lavorato tutti bene, il gruppo è compatto – ha detto l’allenatore Buglio – È vero, l’attacco non sta segnando come prima, ma stiamo lavorando anche su questo aspetto. Dobbiamo fare meglio sulle palle ferme, sui corner e sulle rimesse laterali, dove peraltro abbiamo subito una rete”. È proprio durante questi sette giorni che però gli amaranto hanno dovuto fare i conti con la squalifica di Giampà, gli infortuni di Frati, Ferretti e Palmiero e l’indisponibilità di Petronelli. Ecco dunque che il Livorno scenderà in campo con un inedito 4-3-3 composta da Mazzoni in porta, la coppia Ghinassi e Russo che si posizionerà al centro con Panebianco e Franzoni ai lati. A centrocampo il ritorno della linea a 3 composta da Luci-Gargiulo-Apolloni mentre in attacco Vantaggiato sarà supportato da Pecchia e Torromino. “Dobbiamo scendere in campo con la consapevolezza di essere il Livorno, bisognerà essere equilibrati e organizzati – ha concluso Buglio – Quando vengono da noi mi aspetto squadre dinamiche, aggressive e fallose”.

LE PROBABILI FORMAZIONI

US LIVORNO (4-3-3): Mazzoni; Franzoni, Ghinassi, Russo, Panebianco; Luci, Apolloni, Gargiulo; Pecchia, Torromino, Vantaggiato. All. Buglio

FRATRES PERIGNANO (3-5-2): Borghini; Lucarelli, Falleni, Genovali; Gamba, Aliotta, Aquilante, Vignali, Taraj; Remedi, Sciapi. All. Ticciati