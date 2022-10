Montespaccato-Us Livorno 1915, 1-0. Calì condanna gli amaranto al ko

Capitan Luci (foto Novi)

Collacchioni opta per il 4-3-2-1, con Frati e Neri alle spalle di Rodriguez. Spazio a Belli in mediana accanto a Luci e Cretella, solita difesa guidata da Russo con Bruno e Karkalis sulle fasce. Dalla panchina Rossi, Vantaggiato e Torromino

di Lorenzo Evola

Serviva una vittoria per mantenere il passo di un Arezzo corsaro in quel di Città di Castello nell’anticipo della nona giornata di Serie D. Ma così non è stato. Gli amaranto di Collacchioni cadono a Montespaccato, collezionando la seconda sconfitta consecutiva lontana dal Picchi. A breve il report e le pagelle del match.

Le formazioni ufficiali:

Montespaccato (4-3-1-2): Tassi; Maugeri(dal 58′ Pietrangeli) , Ergemlidze, Nanci, Giannetti; Tataranno, Pollace, Attili (dal 63′ De Dominicis); Mascella (dal 86′ Lazzizze); Calì, Barbarossa(dal 63′ Anello).

Us Livorno (4-3-2-1): Fogli; Bruno, Fancelli, Russo, Karkalis; Luci, Cretella, Belli (dal 54′ Maresca); Frati (dal 60′ Vantaggiato), Neri; Rodriguez (dal 46′ Torromino).

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Finisce qui il match. Il gol di Calì decide la gara, seconda sconfitta consecutiva in trasferta per gli amaranto 91' Batti e ribatti in area, Neri svirgola con il sinistro 90' Fallo in attacco di Torromino, respira la retroguardia di casa 86' Altra punizione per gli amaranto, Vantaggiato, la palla dopo qualche rimpallo arriva a Torromino che trova la risposta di Tassi 83' Cross di Torromino, svetta a centro area Rossi. Il suo colpo di testa termina però a lato 82' Forcing finale del Livorno, ma le latitano le occasioni da gol 80' Fuori Luci dentro il nuovo acquisto Bruzzo 77' Bruno tenta la botta dai trenta metri, la palla sfiora l’incrocio dei pali 75' Sponda di Vantaggiato in area ma Rossi non riesce a concludere verso la porta difesa da Tassi 73' Altro cambio per Collacchioni, entra Rossi al posto di Cretella 69' Livorno che non riesce a trovare spazio negli ultimi venti metri, biancoazzurri in controllo senza grandi preoccupazioni 64' Cretella atterra De Dominicis, punizione per il Montespaccato 62' Vantaggiato prova subito la conclusione su punizione, palla a lato 60' Vantaggiato sostituisce Frati in casa amaranto 57' Esce Maugeri per Petrangeli tra le file dei padroni di casa 55' Neri serve Torromino che tenta il tiro a giro sul secondo palo, palla fuori di poco 54' Termina la partita di Belli, al suo posto dentro Maresca 51' Frati prova il tiro dal limite dell’area, Tassi non trattiene ma Bruno viene anticipato al momento di concludere in porta da pochi passi 48' Amaranto decisamente più pimpanti in questo avvio di ripresa 46' Collacchioni lascia negli spogliatoi Rodriguez, al suo posto Torromino Inizia la ripresa! Finisce il primo tempo al Puglisi. Padroni di casa in vantaggio con Calì che si infila tra le maglie della retroguardia labronica e trafigge Fogli. Lo stesso si presenta dal dischetto poco dopo ma spara sulla traversa il pallone del raddoppio. Amaranto troppo imprecisi e pericolosi solo con due conclusioni dalla distanza di Frati 44' Luci perde una palla sanguinosa e favorisce la ripartenza di Maugeri, il quale però colpisce male la sfera da zona favorevole 42' Siluro dalla distanza di Frati, si supera Tassi che devia in corner 41'' Bruno subisce un fallo sulla destra, punizione interessante per gli amaranto 34' Calì fallisce il calcio di rigore! L’attaccante fa partire un bolide dagli undici metri. La palla si infrange sulla traversa 33' Calcio di rigore per i padroni di casa! Maugeri fa partire un cross teso, Fogli in uscita atterra Calì 29' Giallo anche per Tataranno, reo di aver trattenuto Karkalis lanciato in contropiede 26' Ammonito Rodriguez dopo una reazione eccessiva nei confronti di Giannetti, cartellino giallo anche per lui 21' Buon avvio per gli amaranto, che adesso però sembrano aver subito il contraccolpo dopo il gol del Montespaccato 15' Provano a reagire subito gli amaranto. Cross di Cretella sul quale svetta Russo, ma la sua incornata finisce tra le mani di Tassi 13' GOL DEL MONTESPACCATO! HA SEGNATO CALI! Crossa dalla destra di Pollace, Calì si inserisce tra Bruno e Fancelli e supera di testa Fogli in uscita 8' Tracciante di Maugeri che scappa via a Bruno e incrocia con il sinistro. Palla fuori di poco 6' Attili prova la botta dalla distanza, blocca Fogli senza problemi 4' Palo di Frati! L’attaccante si accentra e fa partire il mancino, la palla colpisce il palo esterno 2' Bruno tenta subito il cross dalla destra, allontana la difesa di casa L’arbitro fischia l’inizio!

