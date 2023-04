Poggibonsi – Us Livorno 1915. Le ultime sulla formazione

Amaranto attesi al “Lotti” contro i giallorossi di Calderini per consolidare il quinto posto. Probabile il ritorno di El Bakthaoui dal 1', cerca spazio anche Pecchia sulla trequarti. Sulle corsie ancora Lorenzoni e Giuliani. Mister Collacchioni: “Sarà un bel banco di prova, non l'ultima spiaggia"

di Lorenzo Evola

Dopo il deludente pareggio al Picchi contro la Trestina di settimana scorsa, è di nuovo tempo di campionato per gli uomini del neo patron Esciua. La trentaduesima giornata di Serie D propone agli amaranto la delicata trasferta al “Lotti” (calcio d’inizio alle 15), casa di quel Poggibonsi ben saldo al quarto posto insieme al Follonica e reduce dal successo esterno ai danni dell’Ostia Mare. Non sarà dunque facile, per Luci e compagni, interrompere proprio contro i giallorossi – sconfitti per 2-1 all’andata grazie al lampo di Lo Faso nel recupero dopo un match all’insegna della sofferenza – quel digiuno di vittoria che persiste da oltre due mesi. Il vortice di “pareggite” nel quale sono piombati i labronici dal ritorno in panchina di Collacchioni, non lascia dormire sogni tranquilli in vista di un ipotetico approdo ai tanti agognati playoff, tutt’altro che scontati considerando la distanza minima che separa dalle inseguitrici (Ghiviborgo in primis), ormai ad un tiro di schioppo da un Livorno chiamato quanto meno a salvare ciò che di buono resta di una stagione – sportivamente parlando – al di sotto delle aspettative.

Saranno sicuramente ancora out gli infortunati Frati, Francesco e Gian Marco Neri, oltre ad Apolloni. La novità più rilevante per quanto riguarda l’undici titolare potrebbe essere El Bakthaoui, candidato numero uno per il ruolo di centravanti con Bruzzo (o Pecchia) e Lo Faso pronti a dar man forte alle sue spalle. Solito trio davanti a Bagheria, verso la conferma anche Lorenzoni e Giuliani sulle corsie così come Greselin al fianco di Luci.

“Affronteremo un Poggibonsi dalle enormi potenzialità e che giocherà sicuramente per vincere – esordisce mister Lorenzo Collacchioni durante la conferenza stampa di presentazione del match –, dovremmo dunque essere bravi a sfruttare le occasioni che ci concederanno. Non sarà facile, ma sarà un bel banco di prova, gli stimoli saranno alti. Siamo consapevoli che sarà una gara importante, ma non l’ultima spiaggia. Dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo, ovvero i playoff con le buone o con le cattive, il resto non conta. Durante la stagione abbiamo cambiato spesso l’undici titolare e ciò è dovuto a tanti fattori, in primis agli infortuni e al discorso delle quote. Ma a me piace anche mettere tutti in discussione di settimana in settimana, decidendo poi in base alle risposte dei ragazzi durante gli allenamenti. Ultimamente, è vero, ci è mancato qualcosa, i punti iniziano a pesare ma la classifica ci lascia ancora una grande possibilità di entrare nei playoff e dobbiamo sfruttarla, senza pensare al passato”.

Probabile formazione (3-4-2-1): Bagheria; Fancelli, Benassi, Giampà; Lorenzoni, Luci, Greselin, Giuliani; Bruzzo, Lo Faso; El Bakthaoui

