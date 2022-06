Pomezia-US Livorno, gli amaranto si giocano la Serie D. Le probabili formazioni

Livorno (4-2-3-1): Pulidori; Palmiero, Giampà, Russo, Giuliani; Gargiulo, Apolloni; Pecchia, Frati, Torromino; Vantaggiato. All. Angelini

Tutto pronto per la sfida di ritorno tra Pomezia e US Livorno in programma per domenica 19 giugno alle 16.30. Mister Angelini conferma quasi in blocco gli undici titolari. Out ancora Luci, Franzoni squalificato. Tornano dal 1' Palmiero e Vantaggiato

di Filippo Ciapini

Tutto pronto per la sfida di ritorno tra Pomezia e US Livorno. La gara di andata ha visto gli amaranto vincere per 2-1 all’ultimo respiro e, in vista della gara del Comunale, in programma per domenica 19 giugno alle 16.30, ha messo la squadra di Giuseppe Angelini in una piccolissima posizione di vantaggio: “Ci alleniamo duramente, tutti vogliono giocare questa finalissima – ha sottolineato l’allenatore – Non saranno fondamentali gli undici titolari, ma chi entrerà a gara in corso. Domenica scorsa sono stati fondamentali”. È così che gli amaranto scenderanno in campo con Pulidori tra i pali, in difesa, squalificato Franzoni, ci sarà Palmiero e Giuliani ai lati con Giampà e Russo al centro. Luci nonostante i tentativi di recupero, non ce la farà ed è così che ancor più confermata è la coppia Apolloni-Gargiulo. Sulla trequarti, alle spalle della punta Vantaggiato, agiranno Pecchia, Torromino e Frati. Pronti a subentrare a gara in corso saranno Petronelli, Durante e Gelsi che, nella gara di andata, hanno inciso in maniera determinante sulle sorti del match. “Siamo abituati a soffrire, lo abbiamo fatto tutto l’anno – ha concluso Angelini – A Pomezia servirà una vittoria di gruppo, come l’ultima fatta. Loro giocheranno per approfittare del gol segnato al Picchi, credo proprio che non faranno come all’andata”.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Pomezia (4-4-2): Pinna; Cristian Oi, Cardinali, Celli, Manga; Lo Pinto, Otero, Fiorentini, Gallo; Teti, Massella. All., Scaricamazza

