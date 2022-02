Sabato la trasferta di Fucecchio, Buglio: “Orgoglioso del lavoro dei ragazzi”

Amaranto tornano in campo dopo oltre due mese. La gara, in programma per sabato 12 novembre alle 14.30, vede due squadre lottare per differenti obiettivi. Da una parte i padroni di casa puntano a salvarsi, dall'altra i ragazzi di Buglio vogliono continuare con la striscia di successi

di Filippo Ciapini

Tutto pronto per la sfida tra Fucecchio e US Livorno. Dopo lo stop forzato di due mesi gli amaranto tornano in campo nella delicata sfida di sabato 12 febbraio alle 14.30. Un’assenza, quella delle partite ufficiali, che ha interrotto l’ottimo momento di forma della squadra di Francesco Buglio. Cinque vittorie in altrettante partite la consapevolezza di aver trovato un assetto e una mentalità vincenti. È proprio l’allenatore amaranto a definire ‘difficilissima’ la gara tra i suoi e i padroni di casa: “Due squadre con due obiettivi diversi. Senza l’obiettivo della domenica mancava l’adrenalina – ha detto – I ragazzi hanno però tenuto sempre tanta concentrazione e intensità negli allenamenti. Sono contento di come si sono comportati in questi due mesi”. Per la prima volta da circa cinque mesi Francesco Buglio si ritrova inoltre con una rosa abbondante. Squalificati Gelsi e Gargiulo, non sarà arruolabile Ghinassi, fermo ai box per infortunio. Tutti gli altri però saranno regolarmente convocati. È così che al rientro in campo vedremo tra i pali Pulidori con al centro Russo e Giampà. Sugli esterni Franzoni per la corsia di destra e Giuliani sulla mancina. A centrocampo è un ballottaggio serrato per chi affiancherà Luci. Uno tra Apolloni e Marinai quindi giocherà accanto all’attuale numero ventotto. Dubbi anche in attacco con Vantaggiato che, probabilmente, agirà sulla trequarti a ridosso di Ferretti. Ai lati Frati e Pecchia. “Non ho mai avuto abbondanza di giocatori in questi cinque mesi. Ieri (mercoledì ndr) è stato il primo giorno dove ho messo due squadre in campo – ha concluso Buglio – Abbiamo avuto sempre molte assenze, la società poi mi ha messo a disposizione anche giovani interessanti. Ho visto un grande allenamento, ognuno lottava per una maglia da titolare”.

La probabile formazione – US Livorno (4-2-3-1): Pulidori; Franzoni, Giampà, Russo, Giuliani; Luci, Marinai; Frati, Vantaggiato, Pecchia; Ferretti. All.Buglio