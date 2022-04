Torromino, arrivano 3 turni di stop dal giudice sportivo

Lungo stop arrivato dal giudice sportivo che ha sanzionato con tre giornate di squalifica "per condotta violenta nei verso un calciatore avversario" l'attaccante amaranto Giuseppe Torromino. Una giornata invece per Andrea Luci

Mediagallery

Lungo stop arrivato dal giudice sportivo che ha sanzionato con tre giornate di squalifica “per condotta violenta nei verso un calciatore avversario” l’attaccante amaranto Giuseppe Torromino dopo l’espulsione rimediata domenica scorsa con il Figline. Se il Livorno dovesse dunque concludere la stagione con una prima o seconda posizione nel poule promozione per l’Hulk labronico sarebbe quindi finito il campionato. Se gli amaranto dovessero piazzarsi al terzo posto dietro Tau e Figline allora il terminale offensivo potrebbe essere di nuovo arruolabile per gli spareggi nazionali. Un turno di stop invece per Andrea Luci che salterà quindi la trasferta di domenica 1° maggio contro il Tau e sarà nuovamente a disposizione di mister Angelini per il match dell’8 maggio sul campo del Figline.