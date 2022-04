Tuttocuoio-US Livorno, mister Angelini: “Giochiamo sempre per vincere”

Ultima di Regular Season. Vantaggiato resta a casa, tornano dal primo minuto Franzoni e Ferretti, confermati Mazzoni, Gelsi e Marinai. Angelini: "Andiamo lì per vincere. È una questione di mentalità"

Mediagallery Livorno (4-2-3-1): Mazzoni; Giuliani, Giampà, Russo, Franzoni; Marinai, Luci; Bellazzini, Gelsi, Pecchia; Ferretti. All. Angelini

Tutto pronto per l’ultima sfida della Regular Season tra Tuttocuoio e Us Livorno (foto foto Novi/Us Livorno). La gara, in programma per sabato 16 aprile alle 15, vede gli amaranto cercare di concludere al meglio il campionato in una partita senza particolari pressioni: “Il risultato non conta, lo sappiamo ma noi andiamo lì per vincere – ha detto l’allenatore Giuseppe Angelini – È una questione di mentalità. Giocheremo per allenarci e mettere minuti nelle nostre gambe”. Ecco quindi che a Santa Croce sull’Arno vedremo tra i pali Mazzoni con Giuliani e Franzoni sugli esterni e la coppia Russo-Giampà al centro. A centrocampo i soliti Luci e Marinai supporteranno il tridente composto da Pecchia, Gelsi e Bellazzini. Novità in attacco con Vantaggiato che si prenderà un turno di riposo. Al suo posto giocherà Ferretti: “Ho necessità di recuperare Franzoni, devo dare minuti a lui per capire quanta benzina ha nelle gambe, in una situazione normale avrebbe giocato Pulina – ha sottolineato l’allenatore – Stesso discorso per Ferretti, anche Gelsi gioca. In quel ruolo ha fatto bene e ci può servire anche in futuro”. Non saranno a disposizione Petronelli, per lui un piccolo fastidio, Palmiero, Panebianco, Frati e Torromino. La maggior parte degli infortunati però si aggregherà al gruppo già a partire da martedì. “Mazzoni è il portiere titolare e si allena giocando perché ha un’età avanzata. Come Russo e Vantaggiato, se li terrei fuori potrei fare peggio. Il modulo o una formazione tipo? Il primo non lo cambiamo, la seconda non esiste” ha concluso Angelini.

