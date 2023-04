Ufficiale, Esciua è il nuovo proprietario dell’Us Livorno 1915

La firma è arrivata nelle ultime ore al termine di un incontro segreto, come riporta Urban su Fb, tra Toccafondi e il finanziere brasiliano

Come riportato per primo da Urban Livorno nella serata del 5 aprile e come confermato a QuiLivorno.it dal sindaco Salvetti, che ringraziamo, il nuovo proprietario dell’Us Livorno 1915 è Joel Esciua. La firma è arrivata nelle ultime ore al termine di un incontro segreto, come lo ha definito Urban Livorno su Fb, tra Paolo Toccafondi e il finanziere brasiliano che si era fatto avanti per rilevare la società amaranto. Sulla pagina Fb dell’Us Livorno 1915 si legge che Toccafondi, venerdì 7 aprile alle 14.30, terrà una conferenza stampa nella sala stampa dello stadio Armando Picchi.

Condividi: