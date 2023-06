Us Livorno 1915, il 23 luglio la presentazione della squadra. “Allenatore e ds? A giorni”

Foto Novi

Il presidente dell'Us Livorno 1915 Joel Esciua annuncia Gianni Palumbo nuovo team manager della società e mantiene riserbo sulle due figure principali: "Stiamo parlando con allenatori e ds di serie C. Protti? Gli ho offerto due cammini: uno sportivo e uno societario. La porta è completamente aperta"

“Non facciamoci prendere dall’ansia, il nostro campionato inizierà a settembre. Sono usciti 74 nomi”. Il presidente dell’Us Livorno 1915 Joel Esciua nel corso di una conferenza stampa allo stadio, che QuiLivorno.it ha seguito in diretta Fb, annuncia Gianni Palumbo nuovo team manager della società e mantiene riserbo sulle due figure principali, “cruciali” per dirla con le parole di Esciua, allenatore e direttore sportivo, cercando di trasmettere pazienza alla stampa e alla città. “Stiamo parlando con allenatori e ds di serie C. Non voglio affrettare i tempi. Preferisco perdere qualche giorno in più. A giorni daremo l’annuncio”. Nell’attesa di conoscere i due nomi sono stati dati altri annunci: oltre a Palumbo, ritiro della prima squadra dal 30 luglio per 2 settimane a Pievepelago, presentazione della squadra il 23 luglio e accordo con il Coni per gli allenamenti dal 2 settembre. Esciua poi, rispondendo ad una domanda del cronista di QuiLivorno.it, ha aperto il capitolo Protti (direttore generale prima dell’arrivo di Esciua): “Protti? E’ la persona con la quale ho passato più tempo in assoluto negli ultimi due mesi. Ho chiesto a lui cosa voglia fare e so che lui come pochi vuole il bene del Livorno. Io gli offerto due cammini ugualmente importanti ma diversi: uno sportivo e uno societario. E pensavo di esserci riuscito con il cammino sportivo. Per come vedo io la società il ruolo di direttore generale non è quello interpretato nella passata stagione. Le porte rimangono assolutamente aperte. Sto aspettando”. E sulla squadra: “Per quanto riguarda l’innesto di nuovi calciatori li stiamo cercando dai settori giovanili toscani, dai 4-5-6 settori giovanili di primissimo livello in Italia e dai campionati di serie C. Guardiamo agli italiani e agli extracomunitari, almeno 2 saranno gli stranieri”.

