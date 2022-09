Us Livorno – Sangiovannese 0-0, Fine primo tempo

Nella foto lo stadio Magnozzi (casa della Pro Livorno Sorgenti) e mister Collacchioni

Collacchioni lancia dal 1' Rossi al fianco di Neri in attacco. Novità Bruno e Belli a centrocampo, conferme per Luci, Cretella, Giampà e Fancelli.

di Lorenzo Evola

Dopo la vittoria di misura all’esordio contro il Flaminia, gli amaranto tornano in campo per la seconda giornata del campionato di Serie D. Un Livorno chiamato, stavolta, all’esame Sangiovannese, ostica compagine aretina guidata in panchina da Firicano, in piena fiducia dopo il successo convincente (3-1) in casa con l’Ostiamare. Amaranto che, tra l’altro, non potranno contare sul fattore campo, vista la squalifica dell’Armando Picchi in merito ai fatti di Pomezia di giugno scorso, e costretti dunque a giocare alle ore 15 allo stadio Magnozzi a porte chiuse. Partita che verrà, comunque, trasmessa in diretta su Teletruria (canale 16 del digitale terrestre) e in streaming sul sito ufficiale www.teletruria.it. Collacchioni conferma il 3-4-1-2 con qualche novità tra i titolari: “Pronti a lottare anche per i tifosi che non potranno essere presenti”.

Le formazioni ufficiali:

Livorno(3-4-1-2): Fogli; Fancelli, Giampà, Karkalis; Bruno, Cretella, Luci, Lucarelli; Belli; Neri, Rossi.

Sangiovannese: Cipriani; Baldesi, Dodaro, Sacchini, Milani; Rosseti, Poli; Miccoli, Boix, Bellini; Nannoni.

Fine primo tempo. Ben due i legni colpiti dagli amaranto, decisamente più pericolosi di una Sangiovannese che non ha ancora impensierito Fogli 41' Calcio d’angolo per gli amaranto, sulla respinta della difesa ci prova Bruno che calcia, però, alto 35' Ammonito Cretella per un fallo su Bellini 29' Altro palo del Livorno, Cretella sfonda e calcia di sinistro ma la palla sbatte sul legno 23' Neri, servito da Rossi, a botta sicura colpisce il palo! 16' Neri lanciato in profondità anticipa Cipriani in uscita fuori area. Ammonito l’estremo difensore della Sangiovannese 12' Cretella crossa in mezzo, Belli sfiora a pochi passi dalla linea di porta 6' Conclusione velleitaria di Belli, palla sul fondo 3' Inizio confusionario, squadre ancora in fase di studio reciproco L’arbitro fischia l’inizio!

