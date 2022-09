Us Livorno 1915-Sangiovannese, domenica al Magnozzi

Nella foto lo stadio Magnozzi (casa della Pro Livorno Sorgenti) e mister Collacchioni

Convocati Vantaggiato, Rossi e Apolloni, probabile debutto per Lo Faso. Confermati Luci e Cretella a centrocampo. Si gioca al Magnozzi a porte chiuse causa squalifica dell’Armando Picchi

di Lorenzo Evola

Dopo la vittoria di misura all’esordio contro il Flaminia, gli amaranto tornano in campo per la seconda giornata del campionato di Serie D. Un Livorno chiamato, stavolta, all’esame Sangiovannese, ostica compagine aretina guidata in panchina da Firicano, in piena fiducia dopo il successo convincente (3-1) in casa con l’Ostiamare. Amaranto che, tra l’altro, non potranno contare sul fattore campo, vista la squalifica dell’Armando Picchi in merito ai fatti di Pomezia di giugno scorso, e costretti dunque a giocare alle ore 15 allo stadio Magnozzi (casa della Pro Livorno Sorgenti) a porte chiuse. Un duro colpo per tutti i tifosi labronici ansiosi di tornare sui gradoni del Picchi per sostenere la squadra al debutto casalingo. Partita che verrà, comunque, trasmessa in diretta su Teletruria (canale 16 del digitale terrestre) e in streaming sul sito ufficiale www.teletruria.it. Riguardo alla probabile formazione, mister Collacchioni dovrà ancora fare i conti con assenze pesanti, soprattutto sul fronte offensivo che, orfano di Rodriguez e Rossi e Torromino non convocato, sarà retto probabilmente da Neri con Vantaggiato, Rossi e Lo Faso a giocarsi l’altra maglia da titolare. In difesa ancora un turno di squalifica per Russo, mentre a centrocampo, dove trovano conferma Luci e Cretella, da segnalare il recupero importante del lungodegente Apolloni, per il quale non è escluso l’impiego a gara in corso. “Non sarà facile giocare in un clima particolare come quello dovuto alle porte chiuse – esordisce mister Collacchioni nella consueta conferenza di presentazione del match, tenutasi nei locali dello stadio Magnozzi –, l’assenza dei nostri tifosi si farà sicuramente sentire ma siamo pronti a lottare anche per loro. Affrontiamo un avversario difficile, con un’identità chiara, reduce da una bella vittoria contro una compagine competitiva come l’Ostiamare. È una squadra che può contare su di un allenatore esperto e parecchi giovani interessanti per questo penso che non sarà una partita comoda, ma mi fido dei miei ragazzi, ho visto l’atteggiamento giusto e sono convinto che riusciranno a fare bene. Sicuramente la vittoria in un campo difficile come quello del Flaminia ci ha dato entusiasmo ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra”. L’attenzione si sposta poi sui singoli: “Domani non ci saranno Torromino, Russo e Rodriguez. Torromino è in via di recupero e dovrebbe farcela per la prossima, Rodriguez abbiamo deciso di risparmiarlo per consentirgli di mettersi definitivamente alle spalle qualche noia muscolare. Non nascondo che ho dei dubbi di formazione, anche perché qualcuno è rientrato ma non è proprio al 100%, valuterò in queste ore. Lo Faso? È un giocatore importante, può ricoprire più ruoli, e sono contento del suo arrivo, fisicamente sta bene anche se dovrà mettere un po’ di minuti nelle gambe, nonché ambientarsi, in generale, nel nostro mondo, ma potrebbe far parte della partita, se da titolare o meno lo deciderò tra oggi e domani. Sono felice di avere un raggio di scelta di giocatori di livello così ampio. Dovrò spesso fare delle scelte dolorose, ma credo che ciò non sia sempre un male, anzi. Vantaggiato? Sono contento di riaverlo a disposizione, Daniele ha superato un fastidio muscolare ed è dunque tra i disponibili. Cretella? Ha bisogno di giocare, cercheremo di non spremerlo ma in questo momento è un giocatore del quale non voglio fare a meno”.

Probabile formazione (3-5-2): Fogli; Fancelli, Giampà, Karkalis; Pecchia, Cretella, Luci, Maresca, Ivani; Neri, Lo Faso.

