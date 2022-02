US Livorno-A. Picchi, domenica c’è il derby. Buglio: “Gara speciale, mi aspetto umiltà e sacrificio”

Amaranto chiamati al riscatto dopo il pareggio contro il Fucecchio. Picchi che vuole vendicare il risultato dell'andata. Le probabili formazioni

di Filippo Ciapini

Mediagallery US Livorno (4-3-1-2): Mazzoni; Giuliani, Giampà, Russo, Franzoni; Luci, Apolloni, Marinai; Frati; Vantaggiato, Ferretti. All. Buglio

Manca sempre meno al derby della città tra US Livorno e Armando Picchi. La gara, in programma per domenica 20 febbraio alle 14.30, vede gli amaranto chiamati a risollevarsi dopo il pareggio di sabato scorso contro il Fucecchio. Un punto dettato da un campo non all’altezza e dal vento costante dei novanta minuti. Questo però non deve essere un alibi: “Non è stata una partita, c’è poco da dire – ha detto mister Buglio in conferenza stampa – Mi è però piaciuto l’atteggiamento dei ragazzi in settimana. Abbiamo rivisto soprattutto il reparto offensivo”. Allo stadio Picchi arriveranno i ragazzi di Sena che, vogliosi di vendicare il risultato dell’andata, ce la metteranno tutta per fare un colpaccio: “Sono tutti livornesi, allenatore compreso, sarà una partita speciale – ha aggiunto Buglio – Noi conosciamo loro e loro conoscono noi alla perfezione, bisognerà sfruttare le nostre qualità per emergere”. Squadre in campo ecco che il Livorno si schiererà con Mazzoni tra i pali con la classica difesa a quattro composta da Giuliani e Franzoni ai lati e la coppia formata da Giampà e Russo al centro. Rientrati dalla squalifica Gelsi e Gargiulo si allargano le possibilità a centrocampo anche se la spunteranno Apolloni, Luci e Marinai. Sulla trequarti ballottaggio serrato tra Frati e Bellazzini mentre in attacco spazio a Vantaggiato e Ferretti.

La probabile formazione

US Livorno (4-3-1-2): Mazzoni; Giuliani, Giampà, Russo, Franzoni; Luci, Apolloni, Marinai; Frati; Vantaggiato, Ferretti. All. Buglio

Armando Picchi (4-3-3): Malasoma; Del Bravo, Borboryo, Petri, Bani; D’Angelo, Quilici, Bardini; Neri, Campo, Testa. All.Sena