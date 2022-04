Poule promozione, verso US Livorno-Figline 1965. Angelini: “Servono sette punti”

Al Picchi arriva il Figline 1965 nella prima gara di poule promozione. Tornano Gargiulo, Petronelli e Vantaggiato tra i titolari. Confermati Giampà e Gelsi

di Filippo Ciapini

Tutto pronto per la sfida d’esordio della poule promozione tra US Livorno e Figline 1965. Gli amaranto ospiteranno, domenica 24 aprile alle 17, la vincitrice del girone C di Eccellenza in un triangolare valido per la serie D. Mister Angelini, nella tradizionale conferenza stampa, ha parlato dell’importanza della partita: “Bisogna essere pronti sotto tutti i punti di vista. Dal punto di vista mentale i ragazzi gli ho visti bene, sono consapevoli dell’importanza, da quello fisico sappiamo che ci sarà da correre” ha detto l’allenatore amaranto. Una partita dove vincere è l’unico risultato che conta. A sette punti, infatti, (due vittorie, un pareggio ndr) ci sarà la promozione aritmetica: “Sono partite che rischi di giocarle prima e scendere in campo con il timore. Più la testa è sgombra meglio è – ha aggiunto Angelini – Non sono queste le partite difficili da preparare, i ragazzi sanno già cosa fare”.

Squadre in campo dunque il Livorno scenderà con Mazzoni tra i pali seguito da Giampà e Russo al centro con Pecchia e Franzoni sugli esterni. A centrocampo pronto a rientrare Gargiulo accanto al solito Luci. Sulla trequarti invece Gelsi e Petronelli agiranno come ali d’attacco mentre Bellazzini è pronto al centro. In attacco, dopo il turno di riposo concesso, torna inevitabilmente Vantaggiato. L’arma chiave dell’US Livorno però, secondo il tecnico Angelini, non saranno soltanto gli undici titolari: “I cambi potranno essere determinanti, la qualità della rosa in queste occasioni è fondamentale. Qualcuno di loro nelle ultime partite mi ha messo in difficoltà. Questo è molto positivo, significa che abbiamo un gruppo forte”.

LA PROBABILE FORMAZIONE

US Livorno (4-2-3-1): Mazzoni; Franzoni, Giampà, Russo, Pecchia; Gargiulo, Luci; Gelsi, Bellazzini, Petronelli; Vantaggiato. All. Frangerini