US Livorno-Piombino 0-0, amaranto in avanti! DIRETTA

di Filippo Ciapini

Tre partite in una settimana. Sono quelle che l’US Livorno deve affrontare in questo inizio di stagione. Dopo le vittorie contro Picchi e Castelfiorentino i ragazzi di mister Buglio proveranno a calare il tris contro il Piombino nella gara valevole per il passaggio del turno della Coppa Toscana. Una partita che non dovrebbe impensierire gli amaranto, vista anche la sconfitta degli ospiti contro l’Armando Picchi, ma che comunque non deve essere sottovalutata.

LIVORNO-PIOMBINO 0-0 LIVE

Livorno (4-2-3-1): Pulidori; Giuliani, Palmiero, Giampà, Franzoni; Gargiulo, Gelsi; Frati, Durante, Torromino, Vantaggiato. A disp: Fontanelli, Apolloni, Ghinassi, Milianti, Ferretti, Pulina, Nunzi, Fontana, Pecchia. All.Buglio

Piombino (5-3-2): Petruccelli; Castellezzi, Molia, Giordano, Del Nero, Quarta; Catalano, Ottaviani, Paini; Barchi, Orarah. A disp: Fiaschi, Curcio, Brizi, Mormina, Ferrari, Barlettai, Spagnesi, Dublino, Batistoni. All. Di Tonno

19' Ancora gli amaranto in attacco! Torromino per Frati che allunga perfettamente verso Durante. Decisione giusta del 2002 che “scavetta”, ma la palla è andata fuori! 14' Vantaggiato ci prova su punizione! Bella parata di Petruccelli 7' Il traversone di Giuliani viene deviato da un difensore del Piombino che per poco non compie un clamoroso autogol 1' Partono subito forte gli amaranto con Durante , il suo cross viene spazzato via dalla difesa nero blu