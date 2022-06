US Livorno-W3 Maccarese, DIRETTA dalle 16,30. Le probabili formazioni

Si rivede il consueto del 4-2-3-1 con il ritorno di Franzoni e Giampà in difesa e Gargiulo a centrocampo. Pecchia agirà sull'esterno mentre sulla trequarti ballottaggio serrato tra Frati e Apolloni

di Filippo Ciapini

Mediagallery Livorno (4-2-3-1): Pulidori; Franzoni, Giampà, Russo, Giuliani; Gargiulo, Luci; Pecchia, Apolloni, Torromino; Vantaggiato. All: Angelini

Sfida cruciale quella di domenica 5 giugno alle 16.30 tra US Livorno e W3 Maccarese (foto Novi/US Livorno). Al Picchi le due squadre si sfidano nella semifinale di ritorno degli spareggi nazionali valevole per le due finali e la conseguente promozione in serie D. Gli amaranto arrivano all’Ardenza dopo il 2-2 di Tivoli. Un punteggio che sulla carta sembrerebbe favorirli ma, viste le prestazioni delle ultime gare, il risultato non appare per niente scontato. A confermarlo è il tecnico Giuseppe Angelini che ha parlato così a ridosso dell’importantissimo match: “Domenica scorsa c’è stato il contraccolpo, ma nonostante tutto abbiamo fatto due gol e potevamo vincere – ha detto Angelini – Ci metteranno in difficoltà, anche mentalmente. Questo Livorno deve dare continuità, a volte gioca bene altre no, giochiamo a sprazzi”. Squadre in campo ecco che gli amaranto scenderanno con il classico 4-2-3-1, che archivierà il 4-3-3 visto a Tivoli, con Pulidori in porta seguito da Giuliani, Giampà, Russo e Franzoni. A centrocampo Gargiulo e Luci mentre, sulla trequarti, giocherà un Pecchia in posizione più avanzata rispetto alle ultime uscite. Con lui ovviamente Torromino e uno tra Apolloni e Frati con il primo leggermente avanti nel ballottaggio. In attacco Vantaggiato non si tocca. “Dobbiamo lasciare sereni i ragazzi, lasciamo loro mettere in campo le loro qualità che quando lo fanno si vede. Il problema è la tensione ma esiste in qualsiasi sport di alto livello, fa parte del gioco – ha concluso Angelini – Queste cose le devi affrontare quando sei in campo, in allenamento sei più sereno. Bisogna vincere, i ragazzi devono essere bravi a gestire tutto questo. Bisogna parlare meno e fare un po’ di più, tutti”.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

Maccarese (4-3-3): Baldinetti; Pieri, Starace, Dei Giudici, Troccoli Ma.; Finucci, Bergamini, Ciorciolini; Pellegrini, Damiani, Di Giovanni. All: Mazza