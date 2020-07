Verso Trapani-Livorno, con la retrocessione alle porte in Sicilia per salvare l’onore

Oltre a Matteo Pallecchi ed Alessandro Coppola, i quali hanno già esordito ed in pianta stabile nella prima squadra, si aggregheranno il terzino sinistro Alain Fremura, classe 2001 già in panchina contro i veneti, e Francesco Nunziatini, centrocampista classe 2003

di Filippo Ciapini

Mediagallery La probabile formazione (3-5-2) Plizzari; Di Gennaro, Bogdan, Boben; Porcino, Agazzi, Luci, Awua, Del Prato; Marsura, Braken

Trasferta in terra siciliana per il Livorno Calcio che giocherà contro il Trapani. La partita di venerdì 3 luglio alle 21 arriva dopo una settimana d’inferno per tifosi e tesserati. Con la retrocessione alle porte e una partita anemica contro il Venezia, è arrivata poi la mazzata finale del mancato rinnovo di prestiti e contratti, primo fra tutti quello di Manuel Marras. Tra questi, era tutto fatto per il ritorno di Roberto Breda, tra i colpevoli di questa tremenda stagione, ma nella tarda serata del 30 giugno è arrivata poi la conferma di mister Antonio Filippini. “Siamo dei professionisti e abbiamo un campionato e dei contratti da onorare – ha detto il tecnico bresciano – Il nostro dovere è quello di dare sempre il massimo in ogni partita e a tutti gli allenamenti, dobbiamo essere di esempio per i ragazzi delle giovanili”.

Sì perché adesso la rotta tracciata dalla società di via Indipendenza sarà orientata verso la valorizzazione dei giovani amaranto. Oltre a Matteo Pallecchi ed Alessandro Coppola, i quali hanno già esordito ed in pianta stabile nella prima squadra, si aggregheranno il terzino sinistro Alain Fremura, classe 2001 già in panchina contro i veneti, e Francesco Nunziatini, centrocampista classe 2003. Per quanto riguarda lo scontro diretto anti-ultimo posto, scelte obbligate per mister Antonio Filippini che, salvo sorprese, schiererà tra i pali Alessandro Plizzari, una linea a tre composta da Bogdan, apparso in netto calo fisico e tattico nelle ultime uscite, Boben e Di Gennaro. I cinque di centrocampo vedranno sulla corsia mancina Porcino, a centrocampo Agazzi, Awua e Luci e Del Prato. In attacco probabile la coppia formata da Braken e Marsura. Scalpitano come già detto i giovani del vivaio del Livorno Calcio, Ruggiero, Coppola, Fremura e Pallecchi sono pronti ad insidiare i titolari. “Ci dovremo attendere un loro atteggiamento aggressivo – ha concluso Filippini – loro sono penultimi e noi dietro. Vorremmo cercare almeno di non chiudere all’ultimo posto”.

La probabile formazione (3-5-2): Plizzari; Di Gennaro, Bogdan, Boben; Porcino, Agazzi, Luci, Awua, Del Prato; Marsura, Braken.