Livorno, oggi serve la svolta: al Cabassi partita chiave contro il Carpi

Dopo una settimana di tensioni, tra caos nel settore giovanile e contestazioni, gli amaranto cercano tre punti fondamentali per uscire dalla zona playout. Formisano si affida al 4-2-3-1 con Dionisi in attacco.

Il Livorno oggi si gioca una fetta importante del proprio futuro immediato. Al Cabassi di Carpi (calcio d’inizio alle 17.30) gli amaranto arrivano dopo una delle settimane più turbolente dell’intero campionato, tra contestazioni, tensioni interne e una classifica che continua a preoccupare. Una partita che, oltre ai tre punti, vale soprattutto per l’ambiente: la squadra è chiamata a dare un segnale forte, mentre la posizione del tecnico Formisano, confermato nonostante il ko con il Forlì, resta fragile.

La settimana è stata complicata anche fuori dal rettangolo di gioco: il caos legato al settore giovanile, con parte degli staff in “sciopero”, ha ulteriormente distolto la squadra dalla preparazione della gara. Tutti elementi che si aggiungono a un avvio di stagione decisamente al di sotto delle aspettative e alle tensioni con la tifoseria ormai esplose da tempo.

Eppure, proprio dai verdetti del sabato arrivano segnali incoraggianti: le dirette rivali in zona rossa sono cadute tutte, offrendo al Livorno l’opportunità concreta di uscire dai playout con un colpo esterno. Una spinta in più, se mai ce ne fosse bisogno, per tentare la svolta.

Le scelte di Formisano – Il Livorno arriva a Carpi con una sola assenza pesante: Ciobanu. L’estremo difensore elbano avrebbe dovuto ritrovare la titolarità, ma un infortunio dell’ultima ora lo costringerà a saltare la partita, lasciando spazio nuovamente a Seghetti, chiamato a una prestazione di grande carattere dopo le incertezze delle ultime settimane.

Il tecnico dovrebbe tornare al 4-2-3-1, con Gentile e Antoni sugli esterni e la coppia Noce–Monaco al centro, anche se Ghezzi rimane una possibile variante sulla destra. In mezzo al campo rientrerà dal primo minuto Hamlili insieme a Odjer. La linea dei trequartisti sarà guidata da Cioffi e Biondi, con Marchesi pronto a portare dinamismo e inserimenti. In avanti, fiducia a Dionisi, preferito a Di Carmine, di nuovo a disposizione.

L’avversario – Il Carpi attraversa un buon momento e si presenta con 18 punti e pieno inserimento nella zona playoff. Il successo esterno sulla Torres ha dato ulteriore slancio alla formazione di Cassani, capace però anche di cadute brusche come lo 0-3 incassato in casa dal Gubbio. Tatticamente i biancorossi variano tra 3-4-2-1 e 4-2-3-1: occhi puntati soprattutto su Cortesi, trequartista classe ’98, già autore di cinque reti e principale pericolo offensivo.

Uno scontro tra due squadre in condizioni mentali opposte: il Carpi che vuole confermare l’ottimo cammino e il Livorno che cerca disperatamente di rialzarsi. Ma il calcio è pieno di partite in cui la fame e la necessità ribaltano valori e pronostici. Agli amaranto oggi serve proprio questo.

