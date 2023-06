Maxi schermo e diretta streaming per l’85esima edizione del Palio Marinaro

Nella foto principale, a cura di Lorenzo Amore Bianco, un'immagine della passata edizione del Palio Marinaro. Nelle altre foto presenti nella gallery, alcuni momenti della presentazione della conferenza stampa di presentazione della 85esima edizione

Sabato 1° luglio alle 18.30 gli juniores, alle 19 il femminile e alle 19.30 i 10 remi. Maxischermo e diretta streaming sulle pagina Facebook Visit Livorno, Gare remiere e Comune di Livorno

di Giulia Bellaveglia

Conto alla rovescia per la regina delle gare remiere, il Palio Marinaro giunto alla sua 85esima edizione, in programma per sabato 1° luglio a partire dalle 18,30 nello specchio d’acqua antistante la Terrazza Mascagni (dall’Acquario fino allo stabilimento balneare Pancaldi). Ad aprire le danze saranno gli equipaggi juniores presenti, per la prima volta nel corso della stagione, per tutte le sezioni nautiche, seguiti dal femminile (ore 19) con 4 gozzi, entrambi su un percorso di 1000 metri con un solo giro di boa. Infine, sarà la volta dei 10 remi (alle 19.30) su un tragitto di 2mila metri con 3 giri di boa. “L’epilogo di una stagione praticamente perfetta – afferma il sindaco Luca Salvetti – grazie ad un nuovo modo di mostrare a più persone possibili questo mondo meraviglioso”.

Poi, annuncia una novità. “Un tempo i rimorchiatori accompagnavano la partenza della gara dal punto di vista visivo e acustico. Ripristineremo questa tradizione grazie alla disponibilità della famiglia Neri”.

Tantissimi gli eventi collaterali che accompagnano la sfida: mercoledì 28 giugno alle 17.30, negli spazi della sede del Palio Marinaro su scali Finocchietti, 2 la presentazione del Cencio e della rivista ufficiale della manifestazione edita da Studio Eurobudget e alle 18.30, da Extra Factory, la presentazione del libro “Palio – Storia del remo livornese” di Alberto Gavazzeni. Giovedì 29 invece, gli attesissimi sorteggi delle boe di partenza, alle 21.30 negli spazi di Surfer Joe. Infine, domenica 2 luglio, dopo la “Cena in Terrazza”, le premiazioni. “Il Palio – aggiunge Maurizio Quercioli, presidente del Comitato organizzatore – è la gara della città di Livorno. Tantissimi i volontari che si sono adoperati per mettere su una manifestazione di alto livello come quella proposta”.

Come per le altre gare del trittico ( Risi’atori e Barontini ), anche il Palio sarà ripreso, per la prima volta grazie all’impegno della Fondazione Lem, dai droni e trasmesso in diretta su di un maxischermo (lato Surfer Joe) su Granducato Tv e sulle pagine Facebook Gare remiere Livorno, Visit Livorno, Fondazione Lem e Comune di Livorno.

“Lo schermo – spiega il responsabile eventi della Fondazione Lem Adriano Tramonti – sarà inclinato verso la terrazza, in modo che sia possibile seguire tutte le fase di svolgimento, anche nel momento in cui le imbarcazioni sono lontane. Un esperimento già messo in atto con le altre competizioni, che ha dato risultati eccezionali”.

In caso di maltempo la competizione verrà disputata domenica 2 luglio agli stessi orari.

