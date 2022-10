Montespaccato – Us Livorno 1915, Collacchioni: “Vogliamo far vedere chi siamo. Domani out anche Lucarelli, Lo Faso e Bettarini”

Lorenzo Collacchioni, allenatore dell’Us Livorno

Oltre a Pecchia, Giuliani e Apolloni si allunga la lista degli indisponibili per il tecnico amaranto, apparso comunque ottimista per il match contro i biancoazzurri: "Non sarà facile, ma mi aspetto una prestazione determinata da parte dei ragazzi"

di Lorenzo Evola

Dopo la vittoria di misura nel derby contro il Grosseto, è di nuovo tempo di campionato per gli uomini di Collacchioni, chiamati a mantenere il passo di Arezzo e Pianese, tornate entrambe ad un tiro di schioppo in seguito al primo passo falso tra le mura amiche. La nona giornata di Serie D propone agli amaranto la trasferta in quel di Montespaccato – frazione di Roma – sede dell’omonima squadra ad oggi in tredicesima posizione in classifica e reduce dal successo esterno contro l’Ostia Mare (1-2). Sono otto i punti racimolati fino ad ora dalla truppa di mister Stefano Campolo, peggior attacco del torneo ma forte di una difesa tutt’altro che perforabile (otto gol subiti, dei quali solo tre in casa). Si giocherà sul sintetico del Don Dino Puglisi, campo stretto e in grado di esaltare la compattezza dei biancoazzurri, spesso pericolosi in ripartenza. Anche questo, dunque, un fattore di cui tener conto. Un avversario pronto a vender cara la pelle, ma per gli amaranto conta solo uscire dal catino romano con i tre punti in saccoccia e perché no, con qualche passo in avanti sul piano del gioco.

In settimana è arrivata la diagnosi peggiore per Apolloni, infortunatosi nella gara di Coppa Italia contro l’Arezzo. Rottura del legamento crociato anteriore e del menisco interno del ginocchio destro per il giovane centrocampista labronico che, con tutta probabilità, resterà fuori fino a fino stagione. Ma le brutte notizie non finiscono qui per mister Collacchioni, costretto a fare a meno per il match di domani (oltre ai lungodegenti Pecchia e Giuliani), anche di Lo Faso, Lucarelli e Bettarini, a causa di problemi fisici comunque di lieve entità ma che non permetteranno ai tre di far parte della partita. Da vedere se davanti a Fogli il tecnico confermerà il 4-3-2-1 visto domenica scorsa o tornerà alla classica difesa a tre. In quest’ultimo caso, spazio al trio Fancelli – Russo – Karkalis, con Zanolla, Ivani e Bruno a giocarsi due maglie sulle catene laterali. A centrocampo ancora il duo Luci – Cretella (febbricitante in settimana ma stringerà i denti), mentre sulla trequarti dovrebbe rivedersi Neri dal 1’ al fianco di Rossi (o Frati). Davanti non mancherà Rodriguez, in fiducia dopo il primo sigillo stagionale.

“Siamo pronti per queste due trasferte consecutive – esordisce il mister Collacchioni durante la consueta conferenza di presentazione del match – chiaramente adesso pensiamo al Montespaccato, perché ci attende una gara complicata. Giocheremo contro un avversario in fiducia dopo la vittoria in trasferta e che sicuramente non farà sconti. Ma noi l’abbiamo preparata bene, abbiamo studiato le caratteristiche di un campo sintetico e stretto come quello di domani, perché anche quello condizionerà la partita e le mie decisioni riguardo alla formazione. Mi aspetto, quindi, una prestazione determinata da parte dei miei ragazzi. Fino ad ora abbiamo fatto tanto ma adesso vogliamo dimostrare chi siamo, ovvero una squadra con dei valori importanti, che deve dire la sua in questo campionato”.

Sui singoli invece: “Ci dispiace tanto per Apolloni, stava recuperando bene dopo gli acciacchi di inizio stagione. Sono incidenti di percorso che durante la carriera possono capitare, purtroppo. Con la volontà e le qualità che ha, avrà comunque tutto il tempo per riprendersi in futuro e glielo auguro davvero tanto. Situazione infortuni? Domani, oltre a Pecchia e Giuliani non saranno della partita neanche Lo Faso, che ha accusato un fastidio al polpaccio, Lucarelli, a causa di una caviglia un po’ malconcia e Bettarini, il quale ha lamentato un dolore al polso. Torromino? È un giocatore importante e può esserlo domani, aspettavamo il suo ritorno e siamo contenti di riaverlo a disposizione. Esordio per Bruzzo? Non penso di lanciarlo dall’inizio perché è un po’ indietro di condizione, com’è giusto che sia essendo appena arrivato. Ha delle caratteristiche importanti e che torneranno utili sicuramente in futuro”.

Probabile formazione (3-4-2-1): Fogli; Fancelli, Russo, Karkalis; Bruno, Luci, Cretella, Zanolla; Rossi, Neri; Rodriguez.

