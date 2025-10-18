Oggi al Picchi Livorno-Sambenedettese. Formisano si gioca tutto, curva in protesta

Dopo il pesante 3-0 di Pineto, il clima in casa amaranto è diventato incandescente: la Curva Nord ha annunciato una contestazione aperta alla società e la panchina di Formisano scricchiola come non mai

Sarà un sabato da vivere col fiato sospeso quello del Livorno, atteso oggi (ore 14.30) all’Armando Picchi da una Sambenedettese in salute e da un ambiente più teso che mai. Dopo il pesante 3-0 di Pineto, il clima in casa amaranto è diventato incandescente: la Curva Nord ha annunciato una contestazione aperta alla società e la panchina di Formisano scricchiola come non mai.

Per quindici minuti lo stadio vedrà la Nord in silenzio, in uno sciopero del tifo che lascerà vuoto il cuore del settore. Poi i cori torneranno, ma solo per la maglia, non per la dirigenza. Nel mirino ci sono il presidente Joel Esciua e i suoi collaboratori più stretti accusati dai tifosi di aver smarrito la direzione del progetto. Atteso anche un grande striscione che segnerà, in modo inequivocabile, il malcontento della piazza.

Panchina traballante e assenze pesanti – Formisano, chiamato a una reazione immediata, dovrà fare a meno di Di Carmine, squalificato, e degli infortunati Welbeck e Haveri. Hamlili stringerà i denti, mentre Cioffi proverà a esserci almeno per uno spezzone. In porta torna Seghetti, rientrato dal Mondiale Under 20, con Baldi di nuovo titolare in difesa e Antoni pronto a presidiare la corsia sinistra. Davanti, spazio a Dionisi, ancora a secco in campionato, supportato da Marchesi e Biondi. In mezzo il tandem Odjer-Hamlili, con Mawete a garantire spinta sulla fascia.

Una Samb in forma, con un livornese in difesa – Gli ospiti, quarti in classifica, vogliono ripartire dopo lo stop con il Ravenna. Attacco di peso con l’ex Pisa Eusepi e in difesa il livornese Alessio Zini, classe 1998, che al Picchi ritroverà la sua città da avversario.

Serve una risposta di squadra – Più che lo schema, al Livorno serviranno orgoglio e carattere. L’ambiente è carico di tensione e solo una prova vera, di cuore e appartenenza, potrà riavvicinare squadra e tifosi. Il Picchi, oggi, sarà una fornace: dentro e fuori dal campo si gioca una fetta di futuro amaranto.

