Oggi Esciua si presenta al popolo amaranto

La conferenza stampa del nuovo numero uno amaranto, a cui parteciperanno anche il sindaco Luca Salvetti e il presidente onorario Enrico Fernandez Affricano, sarà trasmessa in diretta a partire dalle 12 sulla pagina Facebook di QuiLivorno.it

Una conferenza stampa indetta per le 12 di questo mercoledì 12 aprile all’interno della sala stampa dell’Armando Picchi. Così si presenterà ufficialmente quello che, a partire dal 5 maggio con la firma dal notaio, sarà il nuovo proprietario dell’Us Livorno 1915: Joel Esciua, il finanziere brasiliano che eredita il testimone da Paolo Toccafondi che proprio lo scorso venerdì 7 ha salutato la piazza e ufficialmente comunque alla guida della società fino al 30 giugno. Il nuovo proprietario si è visto già nella giornata di martedì 11 allo stadio dell’Ardenza dove ha passato diverse ore a guardare gli allenamenti e a parlare con tutto lo staff amaranto per iniziare a muovere i primi passi con una serie di colloqui avvenuti proprio nel pomeriggio.

