Orvietana – Us Livorno 0-0. Comincia il match al Muzi

Reduci da due vittorie consecutive, Luci e compagni si apprestano a concludere la stagione regolare in terra umbra in vista del turno dei playoff di settimana prossima. Pascali lancia dal 1' Carcani, Vallini e Menga, c'è Likaxhiu in mediana. Prima punta Rossetti

di Lorenzo Evola

Amaranto attesi al Muzi contro l’Orvietana per l’ultima giornata di campionato. Gli uomini di Pascali sono chiamati a difendere il quarto posto in zona playoff dall’assalto del Tau. Pronti Carcani, Likaxhiu e Vallini dal 1′, in attacco Frati e Menga supportano Rossetti.

Le formazioni ufficiali:

Orvietana (4-4-2): Rossi; Manoni, Congiu, Siciliano, Lorenzini; Proia, Greco, Orchi, Fabri; Marsilii, Stampete.

Us Livorno (4-3-1-2): Albieri; Camara, Ronchi, Schiaroli, Carcani; Bellini, Vallini, Likaxhiu; Frati; Menga, Rossetti.

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

1' Subito pericoloso Frati, il suo sinistro esce di poco dallo specchio difeso da Rossi L’arbitro fischia l’inizio!

