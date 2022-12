Orvietana-Us Livorno, DIRETTA sabato alle 14,30

Foto Novi

Amaranto alla ricerca di continuità dopo la vittoria casalinga con il Poggibonsi. Di fronte l'ultima in classifica ma in ripresa e a caccia di punti salvezza. Esposito verso la conferma del 4-3-1-2, con il tandem El Bakthaoui e Lucatti in attacco

di Lorenzo Evola

La vittoria in extremis maturata nell’ultimo turno di campionato contro il Poggibonsi ha contribuito a rasserenare un po’ l’ambiente in casa amaranto. I tre punti giunti, tra l’altro, contro una diretta concorrente rilanciano i labronici al quinto posto, a -1 proprio dai giallorossi di Calderini ma a distanza di dieci lunghezze dalla capolista Pianese. Una classifica dunque – arrivati ormai al giro di boa della stagione – ben lontana dalle aspettative di inizio anno, frutto di un cammino da parte di Luci e compagni segnato da alti (pochi) e bassi (tanti, troppi). La rivoluzione, in termini di mercato, che si sta abbattendo sulla squadra, sia in entrata che in uscita, è un segnale evidente che qualche errore di valutazione riguardo alla costruzione di un gruppo in grado di competere per la vetta della graduatoria, è stato commesso. Errori ai quali, tuttavia, la società sta cercando di porre rimedio. La sedicesima giornata propone agli uomini di Esposito la trasferta al Muzi, tana dell’Orvietana, fanalino di coda del girone e capace di racimolare appena due vittorie in questa prima parte di campionato. Non sarà una passeggiata, ma per gli amaranto l’anticipo contro gli umbri (si gioca sabato 17 dicembre alle 14.30) è un’occasione da non perdere per bissare la vittoria di domenica scorsa e ridurre il gap dalle prime della classe.

Tanti i dubbi di formazione per l’ex tecnico del Prato, alle prese con diversi volti nuovi all’interno della rosa, oltre ad alcune defezioni. Non ci saranno del match i soliti lungodegenti Apolloni, Pecchia, Neri e Lucarelli. Dovrebbe trovare conferma il 4-3-1-2, con Fancelli, Russo, Giampà e Zanolla di fronte a Fogli. In mediana spazio a Luci al fianco di Bruzzo e Belli ma scalpita per il debutto Greselin. Sulla trequarti ancora Frati (o Lo Faso) a sostegno del duo Lucatti – El Bakthaoui in attacco. “La vittoria contro il Poggibonsi è stata importante per quanto riguarda il percorso di crescita della squadra – ha esordito il mister Vincenzo Esposito durante la conferenza stampa di presentazione del match – ma domani ci aspetta un match tutt’altro che facile. L’Orvietana è in fondo alla classifica, ma dall’arrivo del nuovo tecnico ha cambiato totalmente marcia ed ha iniziato a far punti. Oggi è una compagine competitiva rispetto ad inizio stagione e dunque non possiamo permetterci, anche alla luce dei nostri problemi, di sottovalutarla, ma lo stesso vale anche per tutte le altre realtà di questo girone. Se non entriamo in campo con il giusto atteggiamento possiamo perdere con chiunque. Mercato? È un mercato di cambiamento, non di costruzione chiaramente. Quando si interviene in maniera importante sul mercato vuol dire che le prestazioni non sono state considerate all’altezza, ma è una situazione che può capitare e dipende da mille variabili. Ci sono stati tanti movimenti sia in entrata che in uscita e questo può creare qualche incognita però sono sicuro che i ragazzi arrivati ci daranno una mano e contribuiranno a migliorare un gruppo già piuttosto valido. Hanno portato sicuramente una ventata di freschezza, poi vedremo se i risultati ci daranno ragione. Siamo convinti di poter fare una seconda parte di stagione migliore almeno sotto il profilo del gioco”.

Probabile formazione (4-3-2-1): Fogli; Fancelli, Russo, Giampà, Zanolla; Bruzzo, Luci, Belli; Frati; Lucatti, El Bakthaoui.

Condividi: