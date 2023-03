Ostiamare – Us Livorno 1915, Collacchioni: “Contento di essere di nuovo qui”

Lorenzo Collacchioni, allenatore dell’Us Livorno

Amaranto in scena a Ostia (match a porte chiuse) per reagire dopo disfatta interna contro l’Arezzo. Emergenza infortuni per Collacchioni. Probabile un 3-4-3 con il rilancio di Russo, Camara, Greselin e Lucatti dal 1’

di Lorenzo Evola

Passata la tempesta “Arezzo” è arrivato il momento di raccogliere i cocci in casa amaranto. La debacle interna – senza dubbio la peggiore delle ultime tribolate stagioni – è costata cara a Vincenzo Esposito, le cui dimissioni, presentate poche ore dopo il triplice fischio, sono state accettate dalla società. Il presidente Toccafondi ha optato così per la soluzione più ovvia, richiamando quel Lorenzo Collacchioni di ritorno sulla panchina labronica per la terza volta da inizio campionato. A lui il compito di condurre la barca amaranto in direzione del porto denominato playoff, a cominciare dalla delicata trasferta, proposta dalla ventottesima giornata del campionato di Serie D, in casa dell’Ostiamare. Luci e compagni sono attesi infatti all’Anco Marzio – si giocherà a porte chiuse – dai bianco viola di mister Perrotti, ad oggi in undicesima posizione in classifica e a caccia di punti salvezza. Un avversario tutt’ altro che comodo ma certamente alla portata di un Livorno costretto, stavolta più che mai, a reagire per risollevare un morale finito sotto i tacchi ed aggiustare una classifica (solo +4 dalle inseguitrici) che non può far dormire sogni tranquilli.

Capitolo infortuni, piove sul bagnato in casa amaranto. Oltre ai lungodegenti Apolloni, Bontempi, Neri e agli squalificati Benassi e Lucarelli, mister Collacchioni dovrà sicuramente fare a mano anche di Bruzzo, out dopo il match di domenica scorsa per una lesione di primo grado, Fancelli, fermatosi in settimana per un fastidio al ginocchio, ed El Bakthaoui, ai box in seguito a noie muscolari. Probabile dunque un 3-4-3 con Russo, Giampà e Giuliani di fronte a Bagheria, con Camara e Lorenzoni dirottati sulle corsie. In mediana accanto a Luci, il favorito è Greselin mentre in attacco dovrebbe tornare Lucatti dal 1’ accompagnato da Lo Faso e Pecchia.

“Sono contento di essere tornato – esordisce il mister Lorenzo Collacchioni durante la conferenza stampa di presentazione del match -, è stata una stagione un po’ particolare sotto diversi aspetti, ma adesso sono di nuovo qui carico per fare il meglio possibile. Chiaramente ho tra le mani una squadra profondamente diversa rispetto a quella che avevo lasciato, anche dal punto di vista delle caratteristiche individuali, ma è stimolante conoscere i nuovi arrivati e ritrovare anche coloro che avevo già incontrato ad inizio stagione. Ho trovato un ambiente che ha voglia di fare il massimo da qui alla fine e ce la metterò tutta affinché ciò accada, poi a campionato concluso tireremo le somme e faremo le valutazioni. Siamo in zona playoff e vogliamo restarci certo, ma adesso non serve fare troppi calcoli, dobbiamo spingere sull’acceleratore in questi ultimi due mesi, per il resto si vedrà. C’è voglia di riaccendere l’entusiasmo di una piazza importante come questa. Ostiamare? Dovremo far fronte a diverse defezioni purtroppo, mi porto dietro qualche dubbio riguardo alla formazione. Posso contare comunque su ragazzi di valore, sono contento del materiale a disposizione, poi ovviamente spero di riavere tutti a disposizione il prima possibile”.

Probabile formazione (3-4-3): Bagheria; Russo, Giampà, Giuliani; Camara, Luci, Greselin, Lorenzoni; Pecchia, Lucatti, Lo Faso.

Condividi: