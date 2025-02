Pattinaggio. Ludovica ed Emma strepitose ai Games of Rome

È presso il bellissimo PalaPellicone di Ostia che si è svolta nel fine settimana da venerdì 31 gennaio a domenica 2 febbraio, la 13esima edizione dei Games of Rome, competizione internazionale di pattinaggio artistico su rotelle

È presso il bellissimo PalaPellicone di Ostia che si è svolta nel fine settimana da venerdì 31 gennaio a domenica 2 febbraio, la 13esima edizione dei Games of Rome, competizione internazionale di pattinaggio artistico su rotelle. Due piccolissime atlete labroniche della polisportiva La Rosa Livorno hanno presentato programmi di gara di altissimo livello: Emma Falleni classe 2016, ha conquistato un prestigioso oro nella specialità Solo Dance categoria Ladies Tots stregando con la sua magica interpretazione la giuria, con il programma tecnico sulle note spagnoleggianti della Malaguena, e il giorno seguente una medaglia di bronzo nella categoria Ladies Tots B presentando un programma di grande legatura tecnica.

Ludovica Mazzola, classe 2017, ha brillato come l’ oro che ha conquistato presentando un programma veloce, sicuro, deciso sulle ritmate latine note di Rio, e non ha dato nessuna scelta alla giuria se non quella di proclamarsi vincitrice indiscussa di questa edizione dei Giochi Internazionali di Roma per il pattinaggio artistico.

Ad accompagnarle in pista, con loro, il tecnico Cinzia Savi che le segue quotidianamente insieme a tutto lo staff tecnico della polisportiva La Rosa Livorno composto dal preparatore atletico Bientinesi Andrea, dalla coreografa Viola Barni, dal tecnico federale Ferretti Laura , dal maestro di danza pluricampione del mondo Gabriele Gasperini, dal tecnico pluricampionessa del mondo Letizia Tinghi, dai tecnici Giuliana Perfetti e dall’azzurra Agnese Mori.

Il presidente della polisportiva La Rosa Livorno Mario Tinghi si congratula con Ludovica ed Emma, per questi meravigliosi risultati così anche tutte gli atleti della società.

Condividi:

Riproduzione riservata ©