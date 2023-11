Pianese – Us Livorno 1915 1-1. Polidori risponde a Nardi. Parità a Piancastagnaio.

Non basta il gol dell'ex Primavera viola agli amaranto, ripresi nella seconda frazione dal colpo di testa del difensore bianconero. Bene l'autore del momentaneo vantaggio labronico, positivi anche Biagini, Fancelli e Bellini. Brenna errore fatale, l'attacco non punge

di Lorenzo Evola

Un risultato che non accontenta nessuno. Ne il desiderio di fuga della Pianese, ne la voglia di accorciare il gap con la prima della classe degli amaranto. Termina in parità il big match infrasettimanale al Comunale di Piancastagnaio. Al gol da fuori area di Nardi nel primo tempo risponde il timbro di Polidori nella ripresa, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Gara inevitabilmente segnata dalla tensione dovuta alla posta in palio, fioccano i cartellini, rare invece le occasioni da gol da entrambe le parti, con gli uomini di Favarin che vedono interrompersi la striscia di vittorie consecutive lontano dal Picchi. La classifica resta immutata, la distanza dai bianconeri non è certamente siderale ma per tornare a ridosso della capolista, inutile dirlo, servirà trovare maggior continuità, soprattutto tra le mura amiche.

L’inizio contratto di entrambe le compagini testimonia l’importanza del big match giocato al Comunale di Piancastagnaio. Favarin ripropone il 3-5-2 piuttosto abbottonato con Giordani in veste di mezz’ala e il duo Cori – Cesarini davanti. È dei padroni di casa la prima (e unica a dir la verità) occasione della prima frazione. Dopo poco più di cinque giri d’orologio Kouko centra dalla destra per l’inserimento di Ledonne, il quale fallisce clamorosamente spedendo alto la propria conclusione a pochi passi dalla porta di Biagini. Rispondono gli uomini di Favarin con un sinistro di Brisciani che, complice una deviazione, termina di poco a lato. I bianconeri decidono allora di alzare i ritmi ma vengono puniti nel loro momento migliore da Luci e compagni. Proprio il capitano imbuca per l’accorrente Nardi il quale non ci pensa due volte a calciare con il destro da fuori area e a battere De Fazio siglando il suo secondo gol in campionato. Gli ultimi venti minuti del primo tempo scorrono via tra qualche iniziative velleitaria della Pianese, mai in grado di impensierire seriamente la solida retroguardia labronica.

Dopo circa dieci minuti trascorsi sulla falsariga dei primi 45′ i bianconeri pareggiano i conti, fissando, di fatto, il risultato finale. Sugli sviluppi di un corner è Polidori a prendere il tempo a Brenna e superare un ‘incolpevole Biagini con un’incornata ravvicinata. Tutto da rifare per Luci e compagni, vicini a capitolare poco più tardi quando Ledonne serve Proietto che trova la traversa con un sinistro da fuori area a Biagini battuto. Il reparto offensivo amaranto – segnato dal ko di Cori e da un Cesarini irriconoscibile – non mostra segni di vita e allora sono di nuovo i senesi a sfiorare il colpo grosso con Mignani, bravo a scappare via in contropiede e piazzare il sinistro sul quale si supera però Biagini. Nel finale un’ultima occasione da ambo le parti. Prima è Mutton a sprecare da ottima posizione su assist di Bellini, mentre a pochi secondi dal termine è ancora Mignani, di testa, a flirtare con il gol su corner, trovando però solo la linea di fondo. Ne vincitori ne vinti ai piedi del Monte Amiata, per una prima svolta al campionato, occorre aspettare ancora. Ma senza un vero e proprio cambio di passo, l’impressione è che per Luci e compagni, la vetta resterà una chimera.

Le pagelle:

Biagini 6.5: Incolpevole sul gol subito, reattivo sul mancino velenoso di Mignani.

Fancelli 6.5: Match dai due volti. Ha qualche problema in fase di impostazione ma si conferma una certezza, invece, in marcatura. Non ci mette molto a prendere le misure a Ledonne.

Ronchi 6: Non soffre più di tanto la verve di Kouko, è autore di un’altra prova solida al centro della retroguardia amaranto.

Brenna 5.5: Pregevole in un paio di chiusure determinanti, si fa saltare in testa da Polidori, però, sull’1-1.

Bellini 6.5: Motorino inesauribile sulla catena di destra, si sta adattando bene al nuovo ruolo assegnatogli da Favarin. Nel finale ha ancora la forza di servire Mutton ma il numero 44 spreca da buona posizione.

Luci 6.5: Suo l’assist per il gol del vantaggio di Nardi, lotta come un ragazzino in mediana. Solo una sbavatura in fase di possesso, per sua fortuna non determinante.

Nardi 6.5: È in forma e si vede. Sblocca il match con un bel destro da fuori area e sguscia via dal traffico del centrocampo con giocate di qualità. Cala nella ripresa fino alla sostituzione. (dal 74’ Nizzoli sv)

Giordani 5.5: Ancora nel ruolo di mezz’ala, si sacrifica molto in fase di non possesso ma negli ultimi venti metri è letteralmente un fantasma (dal 61’ Sabattini 6: Ingresso meno convincente rispetto a domenica scorsa, senza infamia e senza lode la sua mezz’ora finale a Piancastagnaio)

Brisciani 6: Si limita più a contenere che a proporsi dalla metà campo in su. Ci prova con il mancino nel primo tempo, senza fortuna. Sufficiente. (dal 72’ Coriano 6: Un giallo, qualche cross innocuo e poco altro nel finale)

Cesarini 5: Non è il vero Cesarini e si vede lontano un miglio. Ha perso brillantezza e tutta la manovra offensiva amaranto ne risente. La squadra ha bisogno del mago al 100% della condizione, altrimenti la strada verso il sogno Serie C si fa ancora più in salita.

Cori 5.5: Non ha molte chance per colpire, fatica a districarsi dalla marcatura degli uomini di Prosperi. Costretto al forfait al tramonto della prima frazione (dal 46’ Mutton 5.5: Si vede poco là davanti, spreca una ghiotta occasione nel recupero su servizio di Bellini)

Favarin 6: Bel primo tempo quello dei suoi ragazzi, capaci di portarsi avanti e limitare le sfuriate delle frecce bianconere. Peccato per il gol subito nella ripresa, anche se la squadra aveva già perso un po’ di smalto, soprattutto dalla cintola in su. Poteva riaprire il campionato, adesso toccherà restare in scia e sperare in qualche passo falso dei senesi per coltivare ancora qualche sogno di gloria.

Le formazioni ufficiali:

Pianese (3-4-2-1): De Fazio; Polidori, Gagliardi, Remy; Boccadamo, Miccoli, Simeoni, Morgantini; Ledonne, Mastropietro (dal 34′ Mignani); Kouko.

Us Livorno (3-5-2): Biagini; Fancelli, Ronchi, Brenna; Bellini, Nardi (dal 74′ Nizzoli), Luci, Giordani (dal 61′ Sabattini), Brisciani (dal 71′ Coriano); Cesarini, Cori (dal 46′ Mutton).

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Termina il match a Piancastagnaio. Al gol di Nardi nel primo tempo risponde il timbro Polidori, di testa, nel secondo tempo. Amaranto ancora a -7 dai bianconeri 95' Brivido finale al Comunale, Biagini sbaglia l’uscita ma Mignani non ne approfitta 94' Ultimo corner per i padroni di casa 91' Ultimi istanti di gioco, risultato che pare destinato a non mutare 90' Cross di Bellini, stacco di Mutton che però non riesce a trovare la porta da ottima posizione 83' Tanti errori in questo finale, gioco spezzettato 78' Destro di Mutton, palla alta oltre il montante 74' Fuori Nardi per Nizzoli 73' Guizzo di Mignani in contropiede, salva tutto Biagini con una parata d’istinto 72' Subito ammonito anche Coriano, fioccano i cartellini in questa ripresa 71' Dentro anche Coriano per Brisciani 70' Steso Bellini, giallo per Tognetti 69' Errore di Luci in fase di impostazione, recupera Brenna in qualche modo 65' Giallo anche per Bellini, in ritardo su Proietto 63' Traversa di Proietto su assist di Ledonne, vicini al vantaggio i bianconeri 61' Dentro Sabattini per Giordani 60' Ammonito anche Brisciani 60' Punizione di Luci, allontana con i pugni De Fazio 59' Giallo per Polidori, duro su Mutton 56' GOL DELLA PIANESE! Sugli sviluppi di un corner Pulidori pareggia i conti con un colpo di testa imparabile per Biagini 53' Numero di Kouko, punizione per i padroni di casa 51' A terra Giordani, sanitari in campo 48' Errore in fase di disimpegno di Fancelli, corner per la Pianese 46' Primo cambio per Favarin, fuori un acciaccato Cori per Mutton Comincia la ripresa a Piancastagnaio Termina il primo tempo al Comunale. Livorno avanti grazie al gol di Nardi da fuori area. 45' Boccadamo scappa via sulla sinistra ma calibra male il cross, nulla di fatto per i padroni di casa 43' Ammoniti Giordani e Remy in seguito ad una mezza rissa 42' Ultimi minuti della prima frazione, la Pianese prova a reagire senza creare granchè dalle parti di Biagini 38' Contropiede sprecato da Cesarini che sbaglia il suggerimento per Giordani 35' Stacco di Kouko, palla larga 34' Fuori Mastropietro per Mignani per i padroni di casa 33' Pianese che pare aver subito il colpo, gestiscono senza patemi gli amaranto 28' Intervento duro di Kouko su Luci, giallo per l’attaccante bianconero 22' GOOOOL DEL LIVORNOOO!!! HA SEGNATO NARDII!! Luci trova un filtrante per il numero sette amaranto che non ci pensa due volte e trafigge De Fazio con un destro a fin di palo. Livorno in vantaggio. 20' Errore di Biagini, non ne approfitta Miccoli che calcia in bocca al portiere amaranto 19' Destro di Luci da fuori area, blocca De Fazio 18' Padroni di casa che aumentano il forcing, si difendono con ordine gli uomini di Favarin 15' Cross di Miccoli, Biagini fa sua la sfera 10' Nardi crossa dalla trequarti, la sfera carambola sui piedi di Brisciani che scaglia un mancino largo di poco. C’è stata deviazione, corner per gli amaranto 8' Bellini stende Boccadamo in area, per il direttore di gara non c’è nulla 6' Grande chance sciupata dalla Pianese, Kouko sfonda a destra e centra per Ledonne che non trova la porta da pochi passi 3' Lancio fuori misura di Ronchi, palla sul fondo 2' Fallo di Bellini, punizione per i padroni di casa L’arbitro fischia l’inizio!

Condividi: