Pielle a Rimini per la semifinale di Coppa Italia contro la corazzata Vigevano

Prima storica partecipazione per la Verodol Cbd Livorno che sabato alle 17,15 al Pala Flaminio sfida la capolista del Girone A Elachem Vigevano 1955. Biancoblù senza Bonacini e con Leonzio in dubbio, ma pronti a giocarsi l’accesso alla finale

La Verodol Cbd Pielle Livorno vola al Pala Flaminio di Rimini per scrivere una nuova pagina della propria storia. Sabato 14 marzo alle ore 17:15 la Verodol CBD affronterà la Elachem Vigevano 1955 nella semifinale della Coppa Italia Serie B Nazionale, in quella che rappresenta la prima partecipazione assoluta dei biancoblù alla competizione.

Un traguardo già storico per la formazione guidata da coach Turchetto, che arriva a questo appuntamento con grande entusiasmo ma anche con qualche problema di formazione. In casa Pielle resta infatti out Bonacini, mentre Leonzio è ancora in dubbio.

Di fronte i biancoblù troveranno una delle squadre più solide del campionato. La Elachem Vigevano 1955, allenata da coach Stefano Salieri, guida infatti la classifica del girone A di Serie B Nazionale con 44 punti frutto di 22 vittorie e 6 sconfitte. I gialloblù arrivano però alla semifinale dopo lo stop esterno per 75-73 sul campo di Lumezzane.

Il volto copertina della squadra è l’ala-centro lituana Modestas Kancleris, miglior realizzatore e rimbalzista della squadra con una media di 16 punti e 10 rimbalzi a partita. Giocatore molto pericoloso sotto canestro, capace di incidere sia in fase offensiva che a rimbalzo. A completare il reparto lunghi c’è l’ex di turno Baye Modou Diouf, atleta dotato di grande atletismo, presenza nel pitturato e capacità di protezione del ferro grazie alle sue stoppate.

La cabina di regia è affidata alla coppia composta da Matteo Corgnati, playmaker pericoloso soprattutto dal tiro dalla media distanza, e da Valerio Cucchiaro, giocatore capace di colpire anche dalla lunga distanza e di dare ritmo all’attacco gialloblù. Nel reparto guardie trovano spazio Nicola Fantoma e Alfredo Boglio, quest’ultimo ottimo assistman e dotato di una mano particolarmente efficace nel tiro da due punti.

Completano il roster degli esterni e delle ali un quartetto di tiratori con alte percentuali sia dalla lunetta sia dalla linea dei tre punti: Mauro Zacchigna, Saverio Mazzantini, Armando Verazzo e Nemanja Gajic, quest’ultimo tra i giocatori più utilizzati da coach Salieri e particolarmente efficace anche nel recupero dei palloni.

Per la Pielle sarà quindi una sfida di altissimo livello contro la capolista del Girone A, ma anche un’occasione importante per continuare a sognare e provare a conquistare una storica finale di Coppa Italia.

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