Pielle, al PalaMacchia arrivano i Knights: via ai playoff contro Legnano

La Verodol CBD Pielle Livorno debutta nei playoff davanti al pubblico biancoblù: venerdì 8 maggio alle 21 gara-1 contro una Legnano Basket Knights solida e profonda. Di fronte ci sarà una Legnano Basket Knights che ha chiuso la regular season al quinto posto del girone A con 42 punti, frutto di 21 vittorie e 15 sconfitte

di Giacomo Niccolini

La Verodol Cbd Pielle Livorno è pronta a scendere sul parquet del Pala Macchia, spinta dal consueto muro biancoblù, per gara-1 dei playoff contro la Legnano Basket Knights. Palla a due stasera, venerdì 8 maggio, alle ore 21.

I biancoblù di coach Turchetto dovranno ancora fare a meno di Bonacini, fermo ai box per infortunio, ma l’obiettivo è quello di iniziare la serie con il piede giusto in una sfida che si preannuncia intensa, fisica ed estremamente equilibrata.

Di fronte ci sarà una Legnano Basket Knights che ha chiuso la regular season al quinto posto del girone A con 42 punti, frutto di 21 vittorie e 15 sconfitte. Una squadra compatta e ben organizzata, guidata da coach Paolo Piazza, capace di trovare punti e soluzioni da tanti protagonisti diversi.

Tra gli elementi più pericolosi spicca Arsenije Stepanovic, ala da 12,5 punti di media, giocatore completo capace di colpire sia vicino al ferro che dall’arco grazie a un tiro molto pulito. Nel reparto esterni attenzione anche a Mattia Mastroianni, specialista del tiro pesante, e a Guido Scali, tra i migliori rimbalzisti della squadra con una media di 6 carambole a partita e molto affidabile anche dalla media distanza.

Sotto canestro la coppia composta da Alessandro Riva e Andrea Quinti garantisce fisicità, presenza nel pitturato e solidità a rimbalzo. In regia, invece, il motore è il lituano Vytenis Cizauskas, playmaker capace di abbinare costruzione di gioco e presenza sotto i tabelloni, con circa 6 rimbalzi di media. Insieme a lui ci sono Guglielmo Sodero, tiratore affidabile sia ai liberi che da tre punti, e Francesco De Capitani, altro esterno pericoloso soprattutto dal perimetro.

Completa il roster biancorosso la guardia Francesco Oboe, autentico jolly di coach Piazza: intensità difensiva, pressione costante sugli avversari e minuti pesanti in entrambe le metà campo.

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