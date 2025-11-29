Pielle ancora in trasferta. Stasera a Imola per rialzarsi dal ko romano

La Verodol CBD Pielle Livorno riparte dalla sconfitta sul filo di lana patita contro la GVM Virtus Roma 1960 (80-78), decisa negli ultimi possessi, e punta immediatamente a rialzarsi. La banda biancoblù di coach Turchetto è pronta a scendere di nuovo in campo al PalaRuggi, dove oggi, sabato 29 novembre alle 21 affronterà la Virtus Imola nella 14ª giornata di campionato

La formazione giallonera guidata da coach Gianluigi Galletti sta attraversando un momento delicato: cinque sconfitte consecutive, l’ultima subita contro San Severo (98-78), hanno spinto la Virtus in zona playout. Ciò nonostante, Imola resta una squadra costruita con fisicità, centimetri e un mix interessante di giocatori esperti e giovani di grande prospettiva.

Tra gli elementi più pericolosi spicca Ivan Kucan, guardia versatile e miglior realizzatore dei gialloneri con 14 punti di media. Accanto a lui, l’esperienza di Gianluca Giorgi, ala/centro con punti nelle mani e affidabilità nelle conclusioni dalla media distanza, nonché pedina cardine nello scacchiere di Galletti.

Il capitano Mattia Melchiorri, ala piccola con mano educata dalla lunga distanza, ha capacità di incidere nei rimbalzi e nelle palle recuperate. A completare il reparto esterni il giovane talento Lorenzo Pollini, classe 2006, guardia con ottime percentuali al tiro e sempre più protagonista nelle rotazioni, mentre Nicolò Castellino garantisce ordine, assist e letture intelligenti nella gestione del ritmo.

Sotto canestro agiscono i centimetri di Tambwe e Mazzoni, coppia fisica e solida che si fa sentire nelle battaglie a rimbalzo, entrambi vicini ai 5 a partita. Un reparto lungo che, insieme al resto del gruppo, dà alla Virtus una struttura che non va assolutamente sottovalutata.

Per la Pielle sarà necessario imporre identità, intensità e maturità nei momenti che contano. L’ottima prova offerta a Roma ha confermato i progressi della squadra biancoblù, che ora deve trasformare le sensazioni positive in punti reali.

