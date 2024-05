Pielle, l’inferno del PalaMacchia è pronto ad attendere Avellino per gara 5

La formazione biancoblu dovrà ritrovare, innanzitutto, quella serenità che l’ha contraddistinta in gara 1 e gara 2 e giocare nuovamente una partita attorno agli 80 punti, coinvolgendo tutti gli attori a disposizione di coach Cardani. Ad accompagnare la Pielle un PalaMacchia che va verso il tutto esaurito. Ci sarà da soffrire, ma i 3000 di via Allende e la Pielle sono pronti alla battaglia

Reduce dalla doppia sconfitta di Avellino, la Caffè Toscano Pielle Livorno è ora pronta alla battaglia di gara 5 (semifinale playoff) in programma mercoledì 29 maggio sul parquet del PalaMacchia (palla a due alle 21).

Partita da dentro o fuori per la squadra di coach Marco Cardani, che potrà godere del fattore campo guadagnato grazie al primo posto ottenuto in regular season. Dopo 4 partite nell’arco di dieci giorni, sono pochissimi i temi tattici ancora nascosti e con le due squadre, Pielle e Del Fes Avellino, già di fronte per 6 volte durante questa stagione.

La formazione biancoblu dovrà ritrovare, innanzitutto, quella serenità che l’ha contraddistinta in gara 1 e gara 2 e giocare nuovamente una partita attorno agli 80 punti, coinvolgendo tutti gli attori a disposizione di coach Cardani. In difesa massima attenzione alle bocche da fuoco irpine, in particolare a Vasl, Verazzo, Bortolin e Nikolic, senza dimenticare Burini e Chinellato.

Ad accompagnare la Pielle un PalaMacchia che va verso il tutto esaurito. Ci sarà da soffrire, ma i 3000 di via Allende e la Pielle sono pronti alla battaglia.

Aperta anche la vendita online sul circuito Vivaticket: https://www.vivaticket.com/…/caffe-toscano…/236877

Ticket disponibili anche al Pielle Livorno Store e in tutte le ricevitorie convenzionate.

Condividi:

Riproduzione riservata ©