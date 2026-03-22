Pielle, sfida ad alta quota contro Latina: al PalaMacchia arriva la seconda della classe

I biancoblù, freschi vincitori della Coppa Italia, sfidano una Benacquista in grande forma con nove successi consecutivi: in palio punti pesanti e indicazioni importanti nel percorso verso la postseason

La Verodol Cbd Pielle Livorno, reduce dalla vittoria della Coppa Italia Lnp 2026, è pronta a scendere in campo domenica 22 marzo alle 18:00 per la 32ª giornata di campionato ospitando la Benacquista Latina Basket, sorprendente seconda in classifica con 46 punti (23 vittorie e 5 sconfitte, ma con due giornate in meno). La squadra biancoblù di coach Franco Gramenzi arriva al match con una striscia di 9 vittorie consecutive.

Per gli uomini di coach Andrea Turchetto continua l’emergenza: data-start=”717″ data-end=”736″>Matteo Bonacini è ancora fuori per infortunio, mentre Tommaso Donzelli è in dubbio. Nel roster latinense il miglior realizzatore e rimbalzista è Marko Bakovic, che con 14 punti e 7 rimbalzi rappresenta uno dei principali punti di riferimento della squadra, affiancato dalla grande esperienza di Brian Sacchetti, ottimo tiratore dalla lunga distanza e assistman di qualità. Il giovane Ousmane Maiga completa il reparto delle ali, portando freschezza e dinamicità.

In cabina di regia, il playmaker più utilizzato da Franco Gramenzi è Edoardo Di Emidio, efficace nelle penetrazioni e nella distribuzione degli assist. Accanto a lui, Alessandro Cipolla è prezioso in difesa, nel recupero palloni e nel tiro dalla media distanza. Nel reparto guardie, Raphael Chiti è un tiratore letale, mentre Andrea Pastore, capitano e veterano, è pericoloso sia dalla lunga distanza sia nella gestione del gioco. Nuovo arrivato, Vincenzo Taddeo, proveniente da Casoria, rappresenta un’ulteriore minaccia offensiva. Completano il roster le giovani guardie come Davide Palombo.

Sotto canestro, la presenza fisica è garantita da Yannick Giombini, arrivato da Herons Montecatini, e Curtis Nwohoucha, che assicurano solidità, rimbalzi e presenza nel pitturato.

La Benacquista Latina arriva a Livorno con una striscia di 9 vittorie consecutive ed è una delle squadre più in forma del campionato. Un avversario temibile e determinato per una sfida che si preannuncia cruciale per entrambe le formazioni, chiamate a consolidare la propria posizione in vista dei playoff.

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