Pielle stasera al “PalaBolgia” per il big match contro Ruvo

FOTO NOVI

Appuntamento stasera alle 21 al PalaMacchia che per l'occasione sarà pronto a trasformarsi in PalaBolgia. Sarà una gara ad alto scontro adrenalinico, uno scontro diretto, al cospetto di un avversario costruito per il salto di categoria e recentemente rinforzatosi con Marco Timperi e Thomas Reale

Nonostante la sosta per le Final Four di Coppa Italia, a Livorno si gioca: la Toscana Legno Pielle Livorno, infatti, ospiterà stasera al Pala Macchia (palla a due ore 21) la Crifo Wines Rivo di Puglia, gara valevole per la 28° giornata del campionato di Serie B nazionale, girone B. Gara ad alto scontro adrenalinico, uno scontro diretto, al cospetto di un avversario costruito per il salto di categoria e recentemente rinforzatosi con Marco Timperi e Thomas Reale.

La Crifo Wines, guidata dalla sapiente mano di coach Stefano Rajola, è capace di valorizzare al meglio un gruppo ricco di talento e profondità; la stella indiscussa della squadra pugliese è Joshua Jackson, tra i migliori stranieri del torneo, capace di scrivere a referto oltre 18 punti di media a partita. Ma la Crifo Wines non è solo Jackson: la profondità del roster pugliese è impressionante, con altri tre giocatori che viaggiano stabilmente in doppia cifra come l’esperto Bernardo Musso, leader carismatico e giocatore di grande intelligenza tattica, il lungo Jacopo Borra e il giovane e promettente Nicolò Isotta, quest’ultimo in dubbio per una distorsione alla caviglia rimediata nella trasferta di Ravenna. A questi si aggiungono elementi del calibro Moreno, Gatto, Conte, Lorenzetti e Jerkovic.

In casa Pielle, Simone Sinagra sarà finalmente a disposizione di coach Federico Campanella, così come Jacopo Lucarelli potrebbe segnare il suo debutto in maglia Toscana Legno. Si va verso un PalaMacchia incandescente e tutto esaurito.

Condividi:

Riproduzione riservata ©