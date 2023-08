Pielle, via alla campagna abbonamenti 2023-24 #CuorePielle

Quattro scelte a disposizione, tribuna lato mare, tribuna lato terra, gradinata e gradinata young (sotto i 12 anni), rateizzazione del pagamento, card plastificata e tanti altri vantaggi

di Giulia Bellaveglia

Prende il via la campagna abbonamenti 2023/2024 targata Pielle Livorno che ha per slogan #CuorePielle. Tante news e ben 4 scelte a disposizione per gli spazi del PalaMacchia: tribuna lato mare, tribuna lato terra, gradinata e gradinata young (sotto i 12 anni). Clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per tutti i dettagli.

“Abbiamo aperto questa fase – dice il presidente Francesco Farneti – circa un mese prima dell’inizio del campionato, forse un po’ in ritardo con la tabella di marcia, ma volevamo che tutti i giocatori fossero stati acquistati e presentati al momento della vendita”. Poi prosegue illustrando le principali novità. “La prima, è una tessera plastificata, più resistente del classico foglio di carta, su cui verrà caricato l’abbonamento. Approfitto dell’occasione per ricordare che la prima card stampata, la numero 0, verrà regalata al vincitore del concorso Estate Piellina. Per quanto riguarda i match, vista la conformazioni dei gironi, la squadra affronterà 2 partite in più dello scorso anno, 17 in totale, tra cui il derby del 7 gennaio, compreso nel pagamento, che giustificano un leggero risentimento del costo. Per agevolare tutti, sarà infine offerta la possibilità di rateizzare il pagamento da 6 a 12 mesi, mentre chi avrà sottoscritto l’abbonamento all’Unione Sportiva Livorno 1915, avrà diritto alla tariffa ridotta in tutti i settori, esclusa la tribuna lato mare. Puntiamo a una vendita di circa 600 ”. Accanto a lui il responsabile marketing Fabio Discalzi. “Siamo molto soddisfatti – commenta – degli accordi commerciali che si stanno pian piano sviluppando. Colgo l’occasione per ricordare che i ragazzi stanno girando proprio in questi giorni uno spot promozionale che ha come tema il cuore piellino, per celebrare il sostegno di tutti i tifosi, che saranno coinvolti nelle riprese”. Marco Stefanelli, responsabile di IeS Solar ed energy sponsor della società, conclude ricordando i vantaggi per i propri clienti e non. “Abbiamo pensato – spiega – sia a chi è già in possesso del nostro contratto, con uno sconto utilizzabile nello store Pielle, sia ai nuovi clienti, che riceveranno lo stesso sconto sull’attivazione delle utenze. Un modo per far avvicinare più persone possibile allo sport e alla pallacanestro”.

Prossimi appuntamenti, la presentazione delle squadre e dello staff lunedì 4 agosto in Fortezza Vecchia e l’inaugurazione dello store ufficiale di via Cogorano in programma per mercoledì 6 agosto.

Condividi: