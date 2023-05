Verso il playoff Pianese – Us Livorno 1915, Collacchioni: “Possiamo farcela”

Lorenzo Collacchioni, allenatore dell’Us Livorno

Amaranto attesi a Piancastagnaio per la semifinale playoff con un solo risultato a disposizione. Out Lo Faso, probabile riconferma dell'undici titolare visto a Follonica

di Lorenzo Evola

Seppur con la consueta dose di masochismo e al termine di un campionato tutt’altro che esaltante, l’obiettivo playoff si è trasformato in realtà per gli uomini di Collacchioni. Il successo esterno ottenuto ai danni del Follonica Gavorrano (figlio di una delle migliori prestazioni stagionali) ha infatti permesso agli amaranto di staccare il pass per la post season come quinti della classe, nonché ritrovare quella vittoria lontano dal Picchi che mancava addirittura da metà settembre. Un’iniezione di fiducia fondamentale per Luci e compagni, attesi al varco denominato “semifinale” al Comunale di Piancastagnaio, casa madre della temibile Pianese (il match verrà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook dell’Us Livorno dalle 15.50) . I bianconeri – rivelazione di un campionato terminato in seconda posizione alle spalle della corazzata Arezzo – hanno già dimostrato sia all’andata che al ritorno la loro superiorità e non vorranno di certo farsi sfuggire l’occasione di giocarsi la finale contro una tra Follonica e Poggibonsi. Gli uomini di Bonuccelli potranno inoltre contare sul vantaggio dei due risultati su tre a disposizione, poiché in caso di parità al termine dei supplementari (niente rigori), saranno proprio i maremmani a passare il turno in virtù di un miglior piazzamento in classifica. Amaranto dunque costretti a vincere ad ogni costo per non spegnere quel lumicino, già di per sé piuttosto flebile, di promozione in Lega Pro.

Pochi dubbi di formazione per mister Collacchioni, il quale dovrà ancora fare a meno dei vari Frati, Gian Marco Neri, Camara e Lo Faso. Si va quindi verso la conferma dello stesso undici titolare che ha ben figurato domenica scorsa con Fancelli (non al meglio ma stringerà i denti), Benassi e il rientrante Giampà in difesa, Lorenzoni e Giuliani sulle corsie e il tandem Pecchia – Luci in mediana. Sulla trequarti ancora favoriti Greselin e Bruzzo alle spalle della punta che dovrebbe essere Lucatti.

“Domenica scorsa ho visto una squadra ancora più unita – dichiara mister Collacchioni durante la consueta conferenza di presentazione del match – e il risultato ne è stata una conseguenza. Sono emersi i veri valori del gruppo, ho notato una voglia diversa da parte di tutti, anche di chi è fuori per infortunio. Abbiamo vissuto una settimana positiva e c’è quindi voglia di misurarci di nuovo con una squadra di livello come la Pianese. Abbiamo solo un risultato a disposizione ma siamo convinti di potercela fare. Domani sarà importante ragionare sui novanta minuti e forse anche sui centoventi, a seconda di come si indirizzerà la gara. Dobbiamo ripartire da quanto di buono abbiamo fatto a Follonica. Loro non cambieranno atteggiamento, sono una squadra propositiva e lo saranno anche domani. Dovremo essere bravi a capire i momenti della partita, poi è chiaro che scenderemo in campo con l’idea di andare a vincere. Infortuni? Fancelli ha avuto dei problemi al ginocchio ma è convocato e farò dunque delle valutazioni a riguardo. Lo Faso ha provato a recuperare ma non sarà dei nostri”.

Probabile formazione (3-4-2-1): Bagheria; Fancelli, Benassi, Giampà; Lorenzoni, Pecchia, Luci, Giuliani; Bruzzo, Greselin; Lucatti.

