Ponsacco – Us Livorno 1915, Esposito: “Ponsacco campo non facile, serve una svolta in trasferta”

Vincenzo Esposito, mister dell'Us Livorno

Amaranto chiamati a sfatare il tabù in trasferta sul campo del Mobilieri Ponsacco. Esposito pronto a lanciare dal 1' G. Neri al posto dello squalificato Luci in mediana, ballottaggio Lorenzoni - Zanolla sulla destra. Non al meglio Lo Faso e Frati, ancora ko F. Neri, Benassi e Longo. Probabile spezzone per Pecchia

di Lorenzo Evola

Eppur si muove. Lasciato alle spalle – o almeno si spera – un periodo tutt’altro che incoraggiante, sia a livello di gioco che di risultati, la truppa amaranto sembra aver trovato la rotta giusta per muoversi tra le acque sempre agitate del campionato di Serie D. La vittoria di misura al Picchi contro il Ghiviborgo ha permesso infatti a Luci e compagni di centrare una miniserie di tre risultati utili consecutivi (in attesa dell’esito del ricorso sul caso Seravezza, previsto per martedì 14 febbraio) e rilanciarsi, dunque, in una zona playoff quanto mai ricca di pretendenti. Per alzare l’asticella, come ha ribadito più volte mister Esposito, servirà però quel tanto agognato passo in avanti soprattutto lontano dall’Ardenza, a partire già dal match di domani (fischio d’inizio alle 14.30) al Comunale di Ponsacco contro i rossoblu di mister Paci, reduci da una sola vittoria nelle ultime cinque e vogliosi, quindi, di regalare la prima gioia di fronte ai propri tifosi in questo 2023. Servirà un Livorno diverso dalla brutta copia vista fin qui in trasferta per ottenere quei tre punti necessari a far svoltare definitivamente un trend segnato da troppi alti e bassi.

Riguardo alla formazione, mister Esposito dovrà far fronte ad assenze piuttosto pesanti, specie in mezzo al campo. Mancherà infatti Luci per squalifica, così come Greselin, ancora alle prese con il problema muscolare che lo ha tenuto fuori nell’ultima uscita. Pronto dunque l’inedito duo G. Neri – Bruzzo in mediana, con Lo Faso e Frati (entrambi non al meglio a causa di un attacco influenzale) a giocarsi una maglia accanto a Bamba ed El Bakthaoui sulla trequarti a supporto di Lucatti. Di fronte a Bagheria verso la conferma Giuliani sulla sinistra ed uno tra Lorenzoni (non al 100%) e Zanolla sulla fascia opposta, ancora Fancelli e Giampà al centro della retroguardia. Out Francesco Neri e Longo, mentre torna tra i convocati Pecchia dopo il lungo stop.

“Domani non sarà facile – esordisce mister Vincenzo Esposito durante la consueta conferenza stampa di presentazione del match – a partire dal terreno di gioco, perché passeremo da una gara giocata al Picchi ad una superficie di gioco completamente diversa e quindi dobbiamo essere bravi ad adattarci di conseguenza. Abbiamo lavorato su quest’aspetto e dovremmo cercare maggiormente la verticalità perché il campo non ti permette di fare diversamente. In trasferta, è vero, facciamo fatica e sarà necessaria una svolta se vogliamo puntare in alto, in casa abbiamo trovato una certa continuità di prestazioni e risultati, lontano dal Picchi per vari motivi non ci siamo riusciti ma sono certo che riusciremo a migliorare la situazione. Abbiamo qualche defezione per domani, non ci saranno Neri, Benassi, Longo, Greselin, oltre a Luci che è squalificato. Ma anche Lo Faso, Frati e Lorenzoni hanno avuto qualche problema in settimana. Per fortuna posso contare su un organico profondo e di qualità, sono tutti ragazzi in gamba e a disposizione, sono sicuro che chiunque scenderà in campo darà un bel contributo alla causa. Pecchia? Sta bene, è chiaro che non ha ancora i novanta minuti nelle gambe ma verrà sicuramente in panchina. Ha delle qualità che faranno senza dubbio comodo da qui alla fine della stagione”

Probabile formazione (4-2-3-1): Bagheria; Lorenzoni, Fancelli, Giampà, Giuliani; G. Neri, Bruzzo; Bamba, Frati, El Bakthaoui; Lucatti

