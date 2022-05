Premiata la squadra femminile di futsal “La 10 Soccer Asd” promossa in serie A2

La squadra presente con tre giocatrici (Elena Citi, Valentina Cei e Giulia Mastalli) in Sala Cerimonie, è stata accompagnata dal presidente della società La 10 Soccer Asd Dario Ghiselli, dall'allenatore Paolo Vannini e dai dirigenti Luca Mattioli e Manuel Vannini.

Mediagallery

Il sindaco Luca Salvetti ha consegnato una pergamena e un gagliardetto della Città di Livorno, alla squadra di futsal (calcio a 5) femminile della società La 10 Soccer Asd che quest’anno ha conquistato la promozione nel Campionato Nazionale di serie A2.

Questo il testo della pergamena: “L’Amministrazione Comunale di Livorno esprime le più sentite congratulazioni a La 10 soccer asd – squadra femminile, per lo straordinario risultato raggiunto quest’anno e per la conquista della promozione nel Campionato Nazionale di serie A2”.

La società LA 10 Soccer Asd è nata nel 2019 per fare propedeutica di calcio a 11 e calcio a 5 per bambini della scuola calcio. Il secondo anno è stata creata la squadra di calcio a 5 maschile che ha giocato nella serie C1 in seguito alla fusione col Montecalvoli C5 asd; una squadra di calcio a 5 femminile amatoriale, oltre all’adozione della squadra special della Nuova Arlecchino iscritta alla quarta categoria, oggi DCPS (Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale).

Il terzo anno, 2021-2022, sono nate anche le squadre under 21 maschile e la squadra di calcio a 5 femminile regionale.

Proprio da quest’ultima squadra sono arrivati i successi sportivi più alti: la vittoria della Coppa Toscana con accesso alla fase nazionale della Coppa Italia perdendo solamente ai quarti contro Torino, la vittoria del campionato regionale con accesso alla Serie A2 del campionato nazionale.

La squadra presente con tre giocatrici (Elena Citi, Valentina Cei e Giulia Mastalli) in Sala Cerimonie, è stata accompagnata dal presidente della società La 10 Soccer Asd Dario Ghiselli, dall’allenatore Paolo Vannini e dai dirigenti Luca Mattioli e Manuel Vannini.

La pergamena è stata consegnata dal sindaco Luca Salvetti. Presente anche Giovanni Giannone, coordinatore provinciale del Coni.

“Il risultato che avete ottenuto – ha affermato il sindaco Salvetti rivolgendosi alle atlete durante la cerimonia di consegna della pergamena – ha un grande valore perché da molto tempo non veniva realizzato da una squadra femminile, e per questo abbiamo deciso di ospitarvi in sala cerimonie ,per rendervi omaggio. Siete state sempre protagoniste durante il campionato fino allo spareggio finale. E’ con estrema soddisfazione che vi premio a nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera città”.