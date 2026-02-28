Samb – Us Livorno 1915 0-0. Solo un pari per gli amaranto nelle Marche

Termina a reti bianche il match al Riviera delle Palme tra i labronici e i rossoblù. Prestazione di certo non indimenticabile per Dionisi e compagni, salvati da un ottimo Seghetti. Un punto, comunque, da non buttare per gli amaranto, oramai ad un passo dalla salvezza. Bene il portiere ex Empoli, difesa solida, l'attacco stecca

di Lorenzo Evola

Un punto da mettere in cascina. Gli uomini di Venturato incappano in una giornata poco brillante ma escono comunque indenni dalla trasferta al Riviera delle Palme e smuovono ancora la classifica. In un match piuttosto avaro di emozioni sono i padroni di casa a sfiorare il gol da tre punti in particolare con Parigini (ottimo l’intervento di Seghetti sul sinistro velenoso dell’ex Perugia) nel primo tempo e Konate nella ripresa, all’interno di 90′ vissuti a ritmi blandi, con svariati errori tecnici da entrambe le parti. In casa labronica, le assenze di Falasco, Hamlili e Di Carmine condizionano la prestazione di Dionisi e compagni mai davvero pericolosi dalle parti di Cultraro, eccezion fatta per un sinistro alto dello stesso Dionisi su assist di Bonassi. Gli amaranto, tuttavia, si mantengono a debita distanza dai bassifondi della graduatoria e si avvicinano ulteriormente all’obiettivo salvezza. A breve il report e le pagelle del match

Le formazioni ufficiali:

Sambenedettese (4-2-3-1): Cultraro; Zini, Pezzola, Dalmazzi, Piccoli; Alfieri, Touré; Konate, Stoppa, Parigini; Eusepi. All. Boscaglia

Livorno (4-3-1-2): Seghetti; Ghezzi (dal 80′ Mawete), Noce, Camporese, Haveri; Luperini (dal 65′ Panaioli), Odjer, Bonassi (dal 65′ Marchesi); Peralta (dal 80′ Biondi); Malagrida (dal 65′ Vayrynen), Dionisi. All. Venturato

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Termina il match al Riviera delle Palme. Pareggio a reti bianche tra rossoblù e amaranto, in 90′ avari di emozioni 94' Dionisi tocca per Marchesi che spara di sinistro, palla larga 90' Saranno sei i minuti di recupero 86' KONATE! Calcia malissimo il centrocampista rossoblù da ottima posizione, graziati gli amaranto 85' Konate viene steso da Odjer, giallo per l’ex Salernitana 80' Dentro anche Mawete e Biondi per Ghezzi e Peralta 79' MARRANZINO! Break del neoentrato di mister Boscagli, il destro dal limite dell’area termina a lato di poco. Brivido per gli amaranto 77' Tacco di Dionisi per l’inserimento di Peralta, chiude in corner la difesa di casa 75' Si abbassano i ritmi al Riviera delle Palme, latitano le occasioni da gol 69' Mischia in area della Sambeneddetese, si salvano in qualche modo i rossoblù 65' Dentro Panaioli, Marchesi e Vayrynen per Luperini, Bonassi e Malagrida 62' Stoppa si incunea in area e prova con il destro sul secondo palo, la conclusione sfiora lo specchio di Seghetti 61' Konate riceve in area e calcia con il mancino, palla oltre il montante 56' DIONISI! Sponda di Bonassi per il capitano amaranto che ci prova con il sinistro in area ma si coordina male e spara in curva. Bella chance per gli uomini di Venturato 52' Destro di Konate sul tocco di Eusepi, chiusura provvidenziale di Haveri 48' Check del FVS per un possibile rigore per gli amaranto, il direttore di gara non concede il penalty dopo aver rivisto le immagini Comincia la ripresa al Riviera delle Palme! Termina il primo tempo al Riviera delle Palme. Risultato che non si sblocca tra le due compagini 45' Ci sarà un minuto di recupero 43' SEGHETTI! Sinistro ad incrociare a botta sicura dell’ex Perugia, risponde con un miracolo il portierino amaranto che si distende e allontana la sfera 37' Faticano a trovare varchi gli uomini di Venturato, la Samb non concede spazi negli ultimi venti metri 34' Eusepi sfiora il vantaggio! Parigini si invola sulla sinistra e centra per la testa di Eusepi che colpisce male e favorisce l’intervento di Seghetti 32' Parigini! Stroppa scappa in contropiede e serve l’esterno marchigiano, impreciso con il destro a giro che non trova lo specchio di Seghetti 30' Giallo per Eusepi che atterra Dionisi a metà campo 28' Affondo di Haveri sulla sinistra, Alfieri concede il corner 25' Odjer scarica un destro da fuori, blocca Cuntraro 21' Giallo per Bonassi che arriva in ritardo su Tourè 18' Fallo di Eusepi su Noce, gioco di nuovo fermo 15' Parigini ci prova da fuori, palla larga 11' Tante interruzioni in questo avvio, il gioco stenta a decollare 8' Fallo di Bonassi su Konate, punizione per i padroni di casa 6' A terra Dionisi, gioco fermo 2' Colpo di testa di Stoppa, blocca senza problemi Seghetti Comincia il match al Riviera delle Palme

Condividi:

Riproduzione riservata ©