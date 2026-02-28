Samb – Us Livorno 1915 0-0. Solo un pari per gli amaranto nelle Marche
Termina a reti bianche il match al Riviera delle Palme tra i labronici e i rossoblù. Prestazione di certo non indimenticabile per Dionisi e compagni, salvati da un ottimo Seghetti. Un punto, comunque, da non buttare per gli amaranto, oramai ad un passo dalla salvezza. Bene il portiere ex Empoli, difesa solida, l'attacco stecca
Un punto da mettere in cascina. Gli uomini di Venturato incappano in una giornata poco brillante ma escono comunque indenni dalla trasferta al Riviera delle Palme e smuovono ancora la classifica. In un match piuttosto avaro di emozioni sono i padroni di casa a sfiorare il gol da tre punti in particolare con Parigini (ottimo l’intervento di Seghetti sul sinistro velenoso dell’ex Perugia) nel primo tempo e Konate nella ripresa, all’interno di 90′ vissuti a ritmi blandi, con svariati errori tecnici da entrambe le parti. In casa labronica, le assenze di Falasco, Hamlili e Di Carmine condizionano la prestazione di Dionisi e compagni mai davvero pericolosi dalle parti di Cultraro, eccezion fatta per un sinistro alto dello stesso Dionisi su assist di Bonassi. Gli amaranto, tuttavia, si mantengono a debita distanza dai bassifondi della graduatoria e si avvicinano ulteriormente all’obiettivo salvezza. A breve il report e le pagelle del match
Le formazioni ufficiali:
Sambenedettese (4-2-3-1): Cultraro; Zini, Pezzola, Dalmazzi, Piccoli; Alfieri, Touré; Konate, Stoppa, Parigini; Eusepi. All. Boscaglia
Livorno (4-3-1-2): Seghetti; Ghezzi (dal 80′ Mawete), Noce, Camporese, Haveri; Luperini (dal 65′ Panaioli), Odjer, Bonassi (dal 65′ Marchesi); Peralta (dal 80′ Biondi); Malagrida (dal 65′ Vayrynen), Dionisi. All. Venturato
Qui sotto la cronaca LIVE del match!
|
Termina il match al Riviera delle Palme. Pareggio a reti bianche tra rossoblù e amaranto, in 90′ avari di emozioni
|
94'
|
Dionisi tocca per Marchesi che spara di sinistro, palla larga
|
90'
|
Saranno sei i minuti di recupero
|
86'
|
KONATE! Calcia malissimo il centrocampista rossoblù da ottima posizione, graziati gli amaranto
|
85'
|
Konate viene steso da Odjer, giallo per l’ex Salernitana
|
80'
|
Dentro anche Mawete e Biondi per Ghezzi e Peralta
|
79'
|
MARRANZINO! Break del neoentrato di mister Boscagli, il destro dal limite dell’area termina a lato di poco. Brivido per gli amaranto
|
77'
|
Tacco di Dionisi per l’inserimento di Peralta, chiude in corner la difesa di casa
|
75'
|
Si abbassano i ritmi al Riviera delle Palme, latitano le occasioni da gol
|
69'
|
Mischia in area della Sambeneddetese, si salvano in qualche modo i rossoblù
|
65'
|
Dentro Panaioli, Marchesi e Vayrynen per Luperini, Bonassi e Malagrida
|
62'
|
Stoppa si incunea in area e prova con il destro sul secondo palo, la conclusione sfiora lo specchio di Seghetti
|
61'
|
Konate riceve in area e calcia con il mancino, palla oltre il montante
|
56'
|
DIONISI! Sponda di Bonassi per il capitano amaranto che ci prova con il sinistro in area ma si coordina male e spara in curva. Bella chance per gli uomini di Venturato
|
52'
|
Destro di Konate sul tocco di Eusepi, chiusura provvidenziale di Haveri
|
48'
|
Check del FVS per un possibile rigore per gli amaranto, il direttore di gara non concede il penalty dopo aver rivisto le immagini
|
Comincia la ripresa al Riviera delle Palme!
|
Termina il primo tempo al Riviera delle Palme. Risultato che non si sblocca tra le due compagini
|
45'
|
Ci sarà un minuto di recupero
|
43'
|
SEGHETTI! Sinistro ad incrociare a botta sicura dell’ex Perugia, risponde con un miracolo il portierino amaranto che si distende e allontana la sfera
|
37'
|
Faticano a trovare varchi gli uomini di Venturato, la Samb non concede spazi negli ultimi venti metri
|
34'
|
Eusepi sfiora il vantaggio! Parigini si invola sulla sinistra e centra per la testa di Eusepi che colpisce male e favorisce l’intervento di Seghetti
|
32'
|
Parigini! Stroppa scappa in contropiede e serve l’esterno marchigiano, impreciso con il destro a giro che non trova lo specchio di Seghetti
|
30'
|
Giallo per Eusepi che atterra Dionisi a metà campo
|
28'
|
Affondo di Haveri sulla sinistra, Alfieri concede il corner
|
25'
|
Odjer scarica un destro da fuori, blocca Cuntraro
|
21'
|
Giallo per Bonassi che arriva in ritardo su Tourè
|
18'
|
Fallo di Eusepi su Noce, gioco di nuovo fermo
|
15'
|
Parigini ci prova da fuori, palla larga
|
11'
|
Tante interruzioni in questo avvio, il gioco stenta a decollare
|
8'
|
Fallo di Bonassi su Konate, punizione per i padroni di casa
|
6'
|
A terra Dionisi, gioco fermo
|
2'
|
Colpo di testa di Stoppa, blocca senza problemi Seghetti
|
Comincia il match al Riviera delle Palme
Riproduzione riservata ©
