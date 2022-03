San Miniato-Livorno, Angelini: “Se vinciamo abbiamo grandi opportunità di arrivare primi”

Nuovo ruolo per Gargiulo che si alzerà sulla trequarti facendo arretrare Pecchia accanto a Luci. Amaranto che, in caso di vittoria, ipotecherebbero il campionato

di Filippo Ciapini

È tutto pronto per la partita tra San Miniato e US Livorno. La gara, in programma per domenica 20 marzo alle 14.30, rappresenta un punto fondamentale per la stagione degli amaranto. Dopo la vittoria contro la Cuoiopelli, arrivata al termine di una partita dominata, la trasferta di Pontedera vedrà la prima contro la seconda. “Una partita determinante che, in caso di risultato, ci darebbe grandi opportunità di arrivare primi – ha detto il tecnico Giuseppe Angelini – Per loro invece è come un’ultima spiaggia e daranno tutto”. Non si nasconde quindi l’allenatore amaranto che, nonostante la terza partita in una settimana, ha deciso di confermare praticamente tutti i soliti undici titolari visti contro Cuoiopelli e Certaldo. Ecco quindi che Mazzoni sarà tra i pali seguito da Panebianco, Ghinassi, Russo e Franzoni. Novità a centrocampo con Pecchia che arretrerà accanto a Luci mentre, sulla trequarti, avanzerà Gargiulo affiancato da Torromino e Bellazzini. In attacco invece confermato Vantaggiato. “Se faremo risultato domani darò spazio anche a chi ha giocato meno per arrivare agli spareggi al top della forma. Luci? È fondamentale, d’altronde 500 partite nei professionisti non si fanno a caso”.

Le probabilo formazione

San Miniato (4-3-1-2): Battini; Petri, Lecceti, Cela, Liberati; Ercoli, Nolé, Di Benedetto; Demi; Mancini, Kthella. All. Collacchioni.

Livorno (4-2-3-1): Mazzoni; Franzoni, Russo, Ghinassi, Panebianco; Luci, Pecchia; Bellazzini, Gargiulo, Torromino; Vantaggiato. All. Angelini.