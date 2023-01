Sangiovannese – Us Livorno 1915, 1-0. Termina il primo tempo al Fedini

Esposito opta per Bamba dal 1' accanto a Greselin e al recuperato El Bakthaoui sulla trequarti. Confermata la coppia Fancelli - Benassi al centro della retroguardia, in mediana spazio a G. Neri al fianco di capitan Luci. Solo panchina per Frati

di Lorenzo Evola

Dopo il pareggio casalingo raggiunto in extremis contro il Flaminia è di nuovo tempo di campionato per gli uomini di Esposito. La diciannovesima giornata propone agli amaranto l’insidiosa trasferta in quel di San Giovanni Valdarno contro la Sangiovannese di mister Firicano, solida compagine di metà classifica (seconda miglior difesa del torneo), già corsara all’andata al Magnozzi proprio contro i labronici (0-2 il risultato finale).

Le formazioni ufficiali:

Sangiovannese (4-3-3): Cipriani; Cesaretti, Nannini, Rosseti, Dei; Lorenzoni, Baldesi, Sacchini; Bellini, Vanni, Boix.

Livorno (4-2-3-1): Fogli; Zanolla, Fancelli, Benassi, Giuliani; Luci, G. Neri; Bamba, Greselin, El Bakhtaoui; Lucatti.

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Finisce il primo tempo al Fedini. Padroni di casa in vantaggio grazie a Nannini che beffa Fogli grazie ad una deviazione in area di rigore. Amaranto protagonisti di un buon avvio, salvo poi spegnersi gradualmente con il passare dei minuti 45' Giallo anche per Bellini in qusto finale di prima frazione 44' Saranno quattro i minuti di recupero 39' Batti e ribatti in area amaranto, Lucatti salva sulla linea 38' Bellini tenta la scorribanda sulla sinistra, Fancelli chiude in corner 35' Bellini dai 40 metri, palla fuori di un paio di metri 32' Altro intervento duro di Boix, stavolta ai danni di Zanolla che rimane a terra 28' El Bakthaoui tenta l’eurogol in rovesciata, si rifugia in corner Cipriani 24' Luci calcia forte ma centrale, respinge in qualche modo Cipriani 23' Atterrato ancora Greselin, altra punizione per i labronici 21' Amaranto costretti a rincorrere dopo un buon avvio di gara a causa di un gol fortunoso degli uomini di Firicano 20' Boix colpisce Luci che rimane a terra 17' GOL DELLA SANGIOVANNESE! Conclusione dalla distanza di Nannini, una deviazione beffa Fogli che non riesce ad evitare lo svantaggio 16' Lo stesso Greselin sfiora il gol con un colpo di testa su punizione battuta da el Bakthaoui 15' Greselin sfonda centralmente e guadagna un calcio di punizione 13' Ammonito Vanni, in ritardo su Neri 11' Bellini calcia dalla distanza, blocca Fogli in due tempi 7' Palla visionaria di Bamba per Zanolla che centra in mezzo per Greselin che colpisce però male a pochi metri dalla porta 5' Zanolla stende Bellini, punizione per i padroni di casa 3' Sinistro di Neri dal limite dell’area, la palla sfiora il palo difeso da Cipriani 3' Zanolla spinge sulla destra, cross ribattuto in fallo laterale L’arbitro fischia l’inizio!

Condividi: