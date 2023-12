Sangiovannese–Us Livorno, Favarin: “Partita non scontata ma sono fiducioso. Difficile isolarsi dalla contestazione”

Amaranto attesi al Fedini dalla Sangiovannese e in cerca dei tre punti per lasciarsi alle spalle il deludente pareggio contro il Figline. Favarin rilancia Fancelli al posto dello squalificato Ronchi, pronti Camara e Brisciani sulle corsie. In attacco ballottaggio aperto tra Giordani e Luis Henrique

di Lorenzo Evola

Dopo l’ultimo deludente pareggio casalingo, è di nuovo tempo di campionato per gli amaranto. L’occasione sprecata al Picchi contro il Figline non può non aver lasciato un po’ di amaro in bocca agli uomini di Favarin, autori di un’altra prestazione tutt’altro che convincente tra le mura amiche. Interrotto il mini filotto di vittorie consecutive, Luci e compagni hanno gettato alle ortiche la chance di ridurre il gap con la vetta della classifica e approfittare del mezzo passo falso della Pianese (1-1 contro l’Orvietana), ancorandosi, dunque, al quarto posto (a pari merito con il Grosseto) a cinque lunghezze di distanza dai bianconeri. Il sogno chiamato Serie C è indubbiamente ancora a portata di mano, ma ciò che preoccupa davvero in casa Livorno è l’incapacità mostrata in questa prima metà di stagione di trovare una minima continuità di gioco e risultati, di riuscire in quel salto di qualità che, almeno fino ad oggi, resta una chimera. Ad aggravare la situazione già di per sé non proprio idilliaca, la rottura ormai piuttosto netta tra parte della tifoseria e società, specie dopo gli striscioni esposti domenica scorsa dalla Curva Nord – con annessi cori di protesta – all’indirizzo del presidente Joel Esciua. Aldilà delle colpe e dei colpevoli, una situazione che certamente non giova a mantenere un clima sereno attorno alla squadra, attesa nella quindicesima giornata dal match al Fedini di San Giovanni Valdarno contro la Sangiovannese. I biancoazzurri – reduci dalla vittoria interna contro il Cenaia – andranno in cerca di punti salvezza, ma per gli amaranto sarà troppo importante tornare a casa con il bottino pieno per proseguire l’ottimo trend in trasferta e rilanciarsi nella corsa al primo posto, dimostrando di saper andare oltre il clima turbolento che ha segnato la settimana labronica.

Riguardo ai papabili undici titolari, Favarin dovrà fare a meno degli acciaccati Cori, Curcio e Menga, oltre allo squalificato Ronchi. Spazio quindi per Fancelli nel terzetto di difesa, con Camara e Brisciani sulle corsie. In mezzo al campo probabile il ritorno dal 1’ di Luci a fianco di Bellini e Nardi. In attacco, accanto a Cesarini, è aperto il ballottaggio tra Luis Henrique e Giordani.

“Domani troveremo sicuramente una squadra agguerrita – esordisce il mister amaranto Giancarlo Favarin durante la consueta conferenza di presentazione del match – ci aspetta una partita difficile perché d’ora in poi i punti iniziano a pesare anche per quelle compagini che stanno sotto. Loro arrivano da una vittoria, hanno rialzato la testa dopo un periodo non buono ma noi dobbiamo fare il risultato. Contro il Figline l’atteggiamento nella ripresa è stato quasi involontario, perché il calo fisico e mentale ci ha indotto a gestire un po’ troppo la gara e a volte può capitare di essere beffati come nel caso di domenica scorsa. Sul clima difficile tra tifosi e presidenza? È difficile rimanere isolati da quello che accade intorno a noi, ma la squadra ha lavorato bene, i ragazzi si sono impegnati al massimo in settimana e questo mi dà molta fiducia per domani. Bilancio complessivo del girone d’andata? All’inizio siamo partiti bene perché abbiamo sfruttato al meglio le condizioni generali della squadra che avevamo in ritiro, con l’inserimento dei giocatori arrivati in ritardo abbiamo perso un po’ di quelle certezze che infortuni, squalifiche e altro hanno ulteriormente minato. Penso che alla fine dei conti, abbiamo i punti che meritiamo. Mercato? La società si sta muovendo e credo che qualcuno arriverà già la prossima settimana”.

Probabile formazione (3-5-2): Albieri; Fancelli, Brenna, Bassini; Camara, Bellini, Luci, Nardi, Brisciani; Cesarini, Giordani.

