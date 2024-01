Sansepolcro-Us Livorno 1915, Fossati: “I risultati arriveranno attraverso il gioco”

Il mister amaranto Fabio Fossati

Luci e compagni attesi al Buitoni di Sansepolcro dai bianconeri di Bonura, imbattuti da sei turni e in cerca di punti salvezza. Amaranto costretti a vincere per dare ancora un senso al proprio campionato. Fossati orientato a proporre Ciobanu, Fancelli e Sabattini dal 1', probabile panchina iniziale per il rientrante Bellini. In attacco ballottaggio tra Luis Henrique, Cori e Tenkorang

di Lorenzo Evola

Lasciarsi alle spalle il deludente pareggio interno di domenica scorsa contro il Ponsacco per uscire dalla crisi e provare a rilanciarsi in una classifica che, nonostante tutto, lascia ancora qualche flebile speranza di rimonta. È questo l’obiettivo del Livorno di mister Fossati, atteso nella ventunesima giornata di Serie D al “Buitoni” dal Sansepolcro, compagine aretina pericolosamente invischiata in zona playout ma reduce da ben sei risultati utili consecutivi (cinque pareggi e una vittoria). Una battaglia da affrontare con il coltello tra i denti quella contro i bianconeri, squadra capace di trovare una certa solidità difensiva soprattutto dall’arrivo in panchina dell’ex amaranto Bonura (zero gol subiti contro Grosseto, Tau e Orvietana) e desiderosa dunque di proseguire il trend positivo dell’ultimo periodo. Se, insomma, gli avversari di turno godono di buona salute, lo stesso non si può dire certamente per gli amaranto, scivolati al sesto posto e ad oggi quindi fuori addirittura dalla griglia playoff, con una vittoria che manca da oltre un mese e tanti, troppi problemi a tutto tondo. Lo stop casalingo contro l’ultima della classe è solo la punta dell’iceberg di una prima parte di stagione trascorsa all’insegna di polemiche, errori, dimissioni, infortuni e scelte a dir poco discutibili tra dirigenza e campo. Le recenti pessime prestazioni – specie al Picchi – non lasciano spazio a particolari sogni di gloria ma d’ora in poi per Luci e compagni servirà quanto meno resettare e tentare di ripartire per evitare un girone di ritorno vissuto sulla falsariga della scorsa, anonima, stagione.

Riguardo ai papabili undici di partenza, mister Fossati va verso la conferma del 3-5-2 con Ciobanu in porta e Fancelli pronto al ritorno dal 1’. Sulle corsie conferma in vista per Camara e Curcio, mentre in mediana è da segnalare il rientro dalla squalifica di Bellini, una soluzione più da gara in corso che dall’inizio, con Sabattini e Nardi in pole. Ballottaggio in cabina di regia tra Luci e Tanasa mentre in attacco al fianco di Giordani ci sarà uno tra Cori, Luis Henrique e Tenkorang. Ancora out Savshak, il cui rientro in gruppo è previsto per la prossima settimana.

“Domani affrontiamo una squadra molto solida – esordisce il mister amaranto Fabio Fossati – e che magari sta avendo qualche problema in zona gol ma dobbiamo stare attenti. Abbiamo preparato la gara in un determinato modo, siamo pronti, i ragazzi hanno lavorato bene in settimana. Sono sicuro che vedremo dei miglioramenti rispetto alle ultime uscite. Contro il Ponsacco abbiamo fatto un ottimo primo tempo, creando un’occasione con Cori dopo neanche cinquanta secondi, peccato poi aver preso quella ripartenza evitabile. Nel secondo tempo la squadra mi è piaciuta meno, ha prevalso troppo l’ansia di dover fare la partita e di vincerla. Ultima spiaggia? Io credo che senza un solido principio di gioco non andiamo da nessuna parte, e per questo non dobbiamo pensare troppo al risultato. Quando la squadra riuscirà a rimanere in partita per 95 minuti allora sono convinto che i risultati arriveranno di conseguenza. Se vogliamo pensare di poter vincere ogni partita dobbiamo farlo attraverso il gioco, altrimenti si fa tutto più complicato. Ad oggi sono maggiori le possibilità di non farcela per il primo posto e allora ecco che il mio obiettivo sarà quello di portare tutti i miei giocatori a rendere al massimo”.

L’ex tecnico dell’Albenga si concentra poi sui singoli e sul mercato: “Bellini? È un’opzione importante, è un giocatore diverso dagli altri. Viene da un mese di stop, stiamo valutando se inserirlo subito dal primo oppure a gara in corso. Sul portiere? Biagini è un profilo che non si discute, il problema nel suo caso è l’incastro delle quote. Da over in questo momento ho delle soluzioni migliori. Domani andremo con Albieri e Ciobanu, due portieri che ci danno grande serenità. Luci? Può fare tranquillamente 95 minuti, offre molte garanzie da quel punto di vista. Mercato? La società sta valutando diversi profili, io sono dell’idea che qualcuno può arrivare ma deve aggiungere qualcosa alla squadra, altrimenti non ha senso anche perché la rosa ha già un ottimo potenziale”.

Probabile formazione (3-5-2): Ciobanu; Schiaroli, Brenna, Fancelli; Camara, Sabattini, Luci, Nardi, Curcio; Giordani, Luis Henrique

Condividi:

Riproduzione riservata ©